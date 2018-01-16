رسميا.. تحديد عدد التحالفات وموعد تقديم المرشحين بالعراق





وقال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران في بيان، ان "عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ (27) تحالفا انتخابيا"، لافتا الى ان "عدد الاحزاب المنضوية في تلك التحالفات بلغ (143) حزبا سياسيا".

واضاف ان "الاحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بامكانها المشاركة بالانتخابات بشكل منفرد"، داعيا الاحزاب السياسية والتحالفات الى "تقديم قوائم المرشحين للمفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في الرابع من كانون الثاني الحالي وتنتهي في العاشر من شباط المقبل".



واكدت اللجنة القانونية النيابية، في 31 كانون الاول 2017، على ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون مجلس الاتحاد قبل نهاية الدورة النيابية الحالية، عازية أسباب تأخر إقرار القانون إلى خلاف حول نسبة تمثيل المحافظات فيه.

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