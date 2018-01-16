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لاريجاني: البرلمانات الاسلامية لديها حساسية تجاه قضية القدس

لاريجاني: البرلمانات الاسلامية لديها حساسية تجاه قضية القدس
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، ان البرلمانات الاسلامية لديها حساسية تجاه قضية القدس.

العالم - إيران

ونوه علي لاريجاني اليوم خلال مراسم افتتاح المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الاسلامية، الى أهمية المرأة ومشاركتها في الدول الاسلامية قائلا، تم تشيكل لجنة خاصة في هذا المجال وسيتم التطرق الى هذا الموضوع خلال هذا المؤتمر، واصفاً مشاركة المرأة في البرلمانات باللافت.

 وفي جانب آخر من كلمته أشار لاريجاني الى أهمية قضية القدس بين الدول الاسلامية، قائلا، يتم رصد قضية القدس في اللجنة الدائمة للقدس بشكل مستمر، ويتوقع في هذا الاجتماع التركيز على هذه القضية بشكل اكبر.

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان البرلمانات الاسلامية لديها حساسية تجاه قضية القدس، قائلا، ان نواب البرلمانات الاسلامية يتابعون قضايا الشعب الفلسطيني المظلوم من خلال التفكير وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء بطهران اعمال مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لنسخته الثالثة عشرة، وذلك بمشاركة رؤساء ومساعدو رؤساء برلمانات من 44 دولة اسلامية.

وتستمر أعمال مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاسلامية الذي تستضيفه طهران على مدى يومين؛ وعقدت اجتماعات اتحاد البرلمانات الاسلامية لدورته الثاثلة عشرة على مستوى  الخبراء خلال يومي السبت والاحد الماضيين بحضور اللجان المختلفة بمافيها لجنة فلسطين الدائمة واجتماع تشاوري بين الأمناء العامين الاعضاء في البرلمانات واجتماع تشاوري للمجموعة العربية واللجنة التخصصية للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة حقوق الانسان والمرأة وشؤون الاسرة واللجنة التخصصية الدائمة للشؤون القانونية والثقافية وحوار الحضارات والاديان واللجنة التخصصية الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة.

يذكر ان مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية يختتم اعماله يوم الاربعاء القادم باصدار بيان ختامي.

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