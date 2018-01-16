عون: لبنان انتصر على الإرهاب ومنعه من تنفيذ مخططاته الدموية

العالم _ لبنان

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن لبنان انتصر على أشد التنظيمات الإرهابية إجراما ووحشية ونجح جيشه وسائر القوى الأمنية الأخرى بدعم شعبي من إبعاد خطر الإرهاب ومنعه من تنفيذ مخططاته الدموية فوق الأراضي اللبنانية.

ونوه عون خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان بقصر بعبدا في بيروت اليوم بقدرة الحكومة على حفظ الأمن والاستقرار في لبنان ومنع انتقال نار الفتنة إلى الداخل اللبناني بفضل التضافر والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة في البلاد.

من جهة أخرى حذر عون من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة مبينا أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة لهيب النار في الشرق والبعد عن السلام لأنه دعم أمريكي للمخطط العنصري الصهيوني بتهويد المدينة المقدسة بكل ما تحمله من إرث ديني لجميع الأديان السماوية.

ودعا الرئيس اللبناني إلى ضرورة حل مشاكل المنطقة من منطلق العدالة وليس القوة وعبر الاعتراف بالحقوق لا الاعتلاء عليها مؤءكدا أن شحن النفوس والظلم والاضطهاد ستؤدي إلى زيادة الكراهية وتفاقم العنف في المنطقة لتصبح فريسة سهلة أمام الأفكار المتطرفة وصيدا ثمينا للتنظيمات الإرهابية.

وشدد الرئيس اللبناني على أهمية تشكيل استراتيجية دولية جديدة تقوم على الحوار واحترام حقوق الشعوب وجميع الدول بما فيها الدول الصغيرة والفقيرة والضعيفة ووضع حد للدمار ومعالجة مشاكل المهجرين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

وحول الوضع الداخلي في لبنان أشاد عون بأهمية إنجاز قانون الانتخابات الذي يقوم على النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان معتبرا أنه سيؤمن مزيدا من الاستقرار السياسي كما سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل مؤكدا حرصه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.