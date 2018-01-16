البث المباشر
إصابة قائد مايسمى بلواء الوحدة التابع لمرتزقة السعودية العميد علي أحمد الكينعي في جبال عليب بنجران
عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في 29 الجاري
الإعلام العبري: كتائب القسام أطلقت صاروخين تجريبيين نحو بحر قطاع غزة
آية الله خامنئي: أعداء الاسلام يأملون بافتعال الخلافات والحروب بالعالم الاسلامي لايجاد هامش امن للصهاينة ولا بد من منع ذلك
قائد الثورة لدى استقباله المشاركين بمؤتمر البرلمانات الاسلامية: فلسطين من النهر الى البحر ولا شك ان القدس هي عاصمتها
آية الله خامنئي:أعداء الاسلام يأملون بافتعال الخلافات والحروب بالعالم الاسلامي لايجاد هامش امن للصهاينة ولا بد من منع ذلك
آية الله خامنئي:القرار الاميركي حول القدس لن ينجح والدول التي تساعد اميركا والصهاينة كما تفعله السعودية خائنة
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف يبحثان هاتفيا التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي
آية الله خامنئي: فلسطين من النهر الى البحر ولا شك ان القدس هي عاصمتها
آية الله خامنئي: يجب ان لا نسمح لامبراطورية الغرب الاعلامية التي هي في يد الصهاينة بان تتجاهل قضايا العالم الاسلامي المهمة

عون: لبنان انتصر على الإرهاب ومنعه من تنفيذ مخططاته الدموية

عون: لبنان انتصر على الإرهاب ومنعه من تنفيذ مخططاته الدموية
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن لبنان انتصر على أشد التنظيمات الإرهابية إجراما ووحشية ونجح جيشه وسائر القوى الأمنية الأخرى بدعم شعبي من إبعاد خطر الإرهاب ومنعه من تنفيذ مخططاته الدموية فوق الأراضي اللبنانية.

العالم _ لبنان

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن لبنان انتصر على أشد التنظيمات الإرهابية إجراما ووحشية ونجح جيشه وسائر القوى الأمنية الأخرى بدعم شعبي من إبعاد خطر الإرهاب ومنعه من تنفيذ مخططاته الدموية فوق الأراضي اللبنانية.

ونوه عون خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان بقصر بعبدا في بيروت اليوم بقدرة الحكومة على حفظ الأمن والاستقرار في لبنان ومنع انتقال نار الفتنة إلى الداخل اللبناني بفضل التضافر والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة في البلاد.

من جهة أخرى حذر عون من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة مبينا أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة لهيب النار في الشرق والبعد عن السلام لأنه دعم أمريكي للمخطط العنصري الصهيوني بتهويد المدينة المقدسة بكل ما تحمله من إرث ديني لجميع الأديان السماوية.

ودعا الرئيس اللبناني إلى ضرورة حل مشاكل المنطقة من منطلق العدالة وليس القوة وعبر الاعتراف بالحقوق لا الاعتلاء عليها مؤءكدا أن شحن النفوس والظلم والاضطهاد ستؤدي إلى زيادة الكراهية وتفاقم العنف في المنطقة لتصبح فريسة سهلة أمام الأفكار المتطرفة وصيدا ثمينا للتنظيمات الإرهابية.

وشدد الرئيس اللبناني على أهمية تشكيل استراتيجية دولية جديدة تقوم على الحوار واحترام حقوق الشعوب وجميع الدول بما فيها الدول الصغيرة والفقيرة والضعيفة ووضع حد للدمار ومعالجة مشاكل المهجرين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

وحول الوضع الداخلي في لبنان أشاد عون بأهمية إنجاز قانون الانتخابات الذي يقوم على النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان معتبرا أنه سيؤمن مزيدا من الاستقرار السياسي كما سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل مؤكدا حرصه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

 

روابط ذات صلة

رسالة "حازمة" من وزير الخارجية اللبناني الى "السفراء"!

طائرة استطلاع اسرائيلية تخرق اجواء الجنوب اللبناني

نائب لبناني: دمج مرسومي الأقدمية والترقية لحل الأزمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

دهم مخيمات نازحين في عرسال وتوقيف مطلوبين

غينيا ترفض المشروع الاميركي لاعادة النظر في الاتفاق النووي

العثور على "إنسان غاب" مقتولا بطعنات أداة حادة في إندونيسيا!

معارضا سياسات ترامب للهجرة.. عمدة نيويورك: أمريكا للجميع!

اليونيسيف : أكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدات إنسانية

نحات سوري يتحدى الحرب وينفذ أكبرعمل بانورامي في الوطن العربي

"ضرب وعلق من رجليه".. كواليس ما جرى مع الوليد بن طلال بسجن الحائر

فتوى بتحريم التفجيرات الانتحارية في باكستان

بعد تفجير صيدا.. كيف أصبح محمد حمدان؟

صور للاعتداء الإرهابي الصاروخي على شارع النيل بحلب

بالفيديو.. غوغل يعرض "طائرة أمريكية سرية" عن طريق الخطأ

مسجلا تراجعا للعام الثاني على التوالي.. ألمانيا تكشف عن عدد طالبي اللجوء عام 2017

المتحدة تنفي أنباء عقد "جنيف 9" حول سوريا في مونترو الأسبوع القادم

فريق بحثي يتوصل لعلاج للسرطان بضغطة "ريموت كنترول"!

الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى جديدة بريفي حماه و حلب

زورق حربي للعدو الاسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

نتائج مفاوضات اربيل وبغداد حول استئناف عمل مطارات كردستان!

رئيس مجلس قطر: لتتحد البلدان الإسلامية في مواقفها بشأن القدس الشريف

تشديد العقوبات علی سارقي ومهربي الآثار في مصر

سجن ساعي بريد بالأرجنتين.. ماهو السبب؟!

الأکثر مشاهدة