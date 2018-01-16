البث المباشر
إصابة قائد مايسمى بلواء الوحدة التابع لمرتزقة السعودية العميد علي أحمد الكينعي في جبال عليب بنجران
عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في 29 الجاري
الإعلام العبري: كتائب القسام أطلقت صاروخين تجريبيين نحو بحر قطاع غزة
آية الله خامنئي: أعداء الاسلام يأملون بافتعال الخلافات والحروب بالعالم الاسلامي لايجاد هامش امن للصهاينة ولا بد من منع ذلك
قائد الثورة لدى استقباله المشاركين بمؤتمر البرلمانات الاسلامية: فلسطين من النهر الى البحر ولا شك ان القدس هي عاصمتها
آية الله خامنئي:أعداء الاسلام يأملون بافتعال الخلافات والحروب بالعالم الاسلامي لايجاد هامش امن للصهاينة ولا بد من منع ذلك
آية الله خامنئي:القرار الاميركي حول القدس لن ينجح والدول التي تساعد اميركا والصهاينة كما تفعله السعودية خائنة
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف يبحثان هاتفيا التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي
آية الله خامنئي: فلسطين من النهر الى البحر ولا شك ان القدس هي عاصمتها
آية الله خامنئي: يجب ان لا نسمح لامبراطورية الغرب الاعلامية التي هي في يد الصهاينة بان تتجاهل قضايا العالم الاسلامي المهمة

مستقبلا رئيس البرلمان العراقي

روحاني: الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم العراق الموحد دوما

روحاني: الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم العراق الموحد دوما
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن ايران تدعم العراق الموحد دوما، معلنا رفضه لتغيير الحدود الجغرافية لأي من دول المنطقة، واصفا العراق بأنه دولة مهمة ومؤثرة في المنطقة.

العالم - إيران

ولدى استقباله رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في طهران اليوم الثلاثاء، قال الرئيس روحاني: ان من دواعي السرور أن العلاقات والتعاون بين ايران والعراق كان خلال السنوات الاخيرة متناميا في ظل مشاعر الأخوة، داعيا الى بذل المزيد من الاهتمام بتنمية وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في جميع المجالات.

وأضاف: ان تنمية التعاون المصرفي يحظى بالأهمية في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وينبغي للبنك المركزي الايراني والعراقي ان يواصلا تعاونهما ومشاوراتهما في هذا الإطار.

وقيّم روحاني الانتصارات والنجاحات التي حققتها الحكومة والشعب العراقي في محاربة الارهاب وإحباط مؤامرة الأعداء في بث التفرقة بين هذا الشعب، بأنها هامة، مصرحا ان الجمهورية الايرانية تدعم العراق الموحد دوما، وعدم تغيير الحدود الجغرافية لدول المنطقة.

وتابع: ان ايران حكومة وشعبا وقفت وستقف دوما الى جانب العراق حكومة وشعبا، وأوضح ان الزمن في العراق هو زمن ترسيخ الانتصارات والتحرك لتنمية هذا البلد وسائر دول المنطقة، ونأمل ان يسجل الشعب العراقي نجاحا آخر في الديمقراطية من خلال مشاركته الواسعة في انتخابات حرة.

ومضى الرئيس الايراني قائلا: ان العالم الاسلامي يواجه اليوم مشكلات وقضايا عديدة، ولا سبيل لحل هذه المشكلات الا بالتعاون وبمساعدة بعضنا بعضا، ونأمل ان تستمر المحادثات والتشاور والتنسيق بين الدول الإسلامية على مختلف المستويات.

وخلال اللقاء، وصف رئيس مجلس النواب العراقي كلمة الرئيس الايراني في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بأنها إيجابية وعقلانية في إطار حل مشكلات العالم الاسلامي، وقال: ان العالم الاسلامي يواجه اليوم قضايا مؤلمة للغاية، ولا سبيل لحل المشكلات الا بالتعامل والتعاون البناء بين الدول الاسلامية.

ووصف سليم الجبوري دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في تسوية قضايا المنطقة ومشكلاتها بالبناء والايجابي.

ولفت الجبوري الى الانتصارات التي حققتها الحكومة والشعب والجيش العراقي في محاربة الارهاب بدعم ومساعدة ايران، وقال: ان العراق اليوم على اعتاب مرحلة جديدة، ونحن نرغب باستمرار الجمهورية الاسلامية الايرانية في تقديم الدعم والعون في مسار تنمية العراق واستقراره وإعادة بنائه.

روابط ذات صلة

الرئيس روحاني يوعز بتنفيذ مشروع محرك الدفع النووي

روحاني: سوء استغلال أميركا لأحداث إيران أهدر سمعتها

روحاني: القوى الأجنبية تدعم سباق التسلح في المنطقة لتزيد الخلافات والفتن

لاريجاني: البرلمانات الاسلامية لديها حساسية تجاه قضية القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

دهم مخيمات نازحين في عرسال وتوقيف مطلوبين

غينيا ترفض المشروع الاميركي لاعادة النظر في الاتفاق النووي

العثور على "إنسان غاب" مقتولا بطعنات أداة حادة في إندونيسيا!

معارضا سياسات ترامب للهجرة.. عمدة نيويورك: أمريكا للجميع!

اليونيسيف : أكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدات إنسانية

نحات سوري يتحدى الحرب وينفذ أكبرعمل بانورامي في الوطن العربي

"ضرب وعلق من رجليه".. كواليس ما جرى مع الوليد بن طلال بسجن الحائر

فتوى بتحريم التفجيرات الانتحارية في باكستان

بعد تفجير صيدا.. كيف أصبح محمد حمدان؟

صور للاعتداء الإرهابي الصاروخي على شارع النيل بحلب

بالفيديو.. غوغل يعرض "طائرة أمريكية سرية" عن طريق الخطأ

مسجلا تراجعا للعام الثاني على التوالي.. ألمانيا تكشف عن عدد طالبي اللجوء عام 2017

المتحدة تنفي أنباء عقد "جنيف 9" حول سوريا في مونترو الأسبوع القادم

فريق بحثي يتوصل لعلاج للسرطان بضغطة "ريموت كنترول"!

الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى جديدة بريفي حماه و حلب

زورق حربي للعدو الاسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

نتائج مفاوضات اربيل وبغداد حول استئناف عمل مطارات كردستان!

رئيس مجلس قطر: لتتحد البلدان الإسلامية في مواقفها بشأن القدس الشريف

تشديد العقوبات علی سارقي ومهربي الآثار في مصر

سجن ساعي بريد بالأرجنتين.. ماهو السبب؟!

الأکثر مشاهدة