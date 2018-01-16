تدمير ثلاثة آليات عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي بنجران

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وأوضح مصدر عسكري "أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية دمروا طقمين عسكريين لمرتزقة جيش العدوان السعودي قبالة جبال عليب، كما تمكنوا من تدمير طقم ثالث في موقع عباسة قبالة منفذ الخضراء في محور نجران".

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة وفي موقعي العبادية وقائم زبيد وجنوب قرية الخل، محققة إصابات مباشرة.

وكان 3 جنود سعوديين لقوا مصرعهم، أمس الاثنين، في عمليات قنص لوحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية اليمنية في موقع الدخان وقرية قوى وموقع قائم زبيد، فيما استهدفت المدفعية برج موقع الدخان وتجمعات وتحصينات للجنود السعوديين في موقع العبادية وقرية حامضة.