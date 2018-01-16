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رئيس مجلس قطر: لتتحد البلدان الإسلامية في مواقفها بشأن القدس الشريف

رئيس مجلس قطر: لتتحد البلدان الإسلامية في مواقفها بشأن القدس الشريف
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

في معرض إنتقاده للإنقسام والشتات والحرب الموجودة بين المسلمين، أكد رئيس البرلمان القطري 'أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود'، انه على البلدان الإسلامية أن تتحد دفاعا عن الشعب الفلسطيني وفي التعبير عن مواقفها تجاه القدس الشريف.

العالم  - ايران

وشكر رئيس البرلمان القطري في كلمته امام مؤتمر البرلمانات الاسلاميه المنعقد في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحسن إستضافتها للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر إتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كما عبر عن مواساته للشعب الإيراني لرحيل البحارة الإيرانيين في حادث ناقلة النفط سانتشي.

كما أشار الى التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي وقال، انه 'مع شديد الأسف، أقل الشعوب مكانة يسمحون لأنفسهم بأن يستهينوا بمقدسات البلدان الإسلامية كما نرى ما يجري في فلسطين وميانمار'.

وأضاف، انه مع الرغم من اننا (البلدان الإسلامية) أقوياء لكننا مع الأسف قد شغلنا أنفسنا بالحروب فيما بيننا وتوجيه الإتهامات الى بعضنا البعض بحيث سمحنا للأعداء باستغلال الفرقة الموجودة بيننا.

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