ألمانيا تكشف عن عدد طالبي اللجوء عام 2017

العالم - اوروبا

وقال وزير الداخلية، توماس دي ميزير، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في برلين، إن عدد طالبي اللجوء انخفض بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ سنة 2017 حوالي 186 ألف طلب لجوء مقابل 280 ألفا سنة 2016.

وأضاف ميزير أن المعطيات تؤكد أن ألمانيا نجحت في تجاوز "التحدي التاريخي".

وأوضح وزير الداخلية أن عدد طالبي اللجوء والمهاجرين إلى ألمانيا بلغ سنة 2015 نحو 900 ألف شخص والعديد منهم لم تكن لديهم وثائق.

وقد تسببت أزمة اللاجئين التي شهدتها ألمانيا سنة 2015 في انتقادات وضغوط على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وخلافات سياسية بين أحزاب الائتلاف الحاكم آنذاك.

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