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تفجير بغداد المزدوج و الازمة الخليجية الى احتكاكات جوية

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

"تفجير ارهابي مزدوج يستهدف بغداد وسط تجمع للعمال" و"نقل الازمة الخليجية الى مربعات اخرى مع الاحتكاكات جوية".

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

الملف الاول لبانوراما الليلة، ونبدأه من بغداد حيث استُشهد واصيب العشرات في تفجير مزدوج استهدف تجمعا للعمال وسَط العاصمة العراقية بغداد، وكان خمسة عراقيين استُشهدوا الاحد في انفجار وقع شمالي العاصمة، وعقد رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتماعا مع مسؤولي الاجهزة الامنية ودعا الى ملاحقة الخلايا النائمة. 

في ملفِ بانوراما الثاني .. تنتقل الازمة بين دول مجلس التعاون الى مربعات اخرى مع الاحتكاكات الجوية بين طائرات قطرية واخرى اماراتية في اجواءِ المنطقة.. وفي ظل التصعيد الجديد بين البلدين .. تبدو التوترات مرشحة لمزيد من التأزم وسط التحذيرات من أن تتطور الاوضاع الى مراحل حرجة وذلك مع تراجع في الموقف السعودي وانحياز نسبي في الموقف الاميركي.

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