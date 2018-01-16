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فريق بحثي يتوصل لعلاج للسرطان بضغطة "ريموت كنترول"!

فريق بحثي يتوصل لعلاج للسرطان بضغطة
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

توصل فريق بحثي إلى منظومة جديدة لعلاج ما وصف بأنه من أخطر أنواع السرطان في العالم، فقط عن طريق "ريموت كنترول".

العالم - علوم وتكنولوجيا 

وقالت مجلة "ساينس ديلي" العلمية إن الفريق البحثي طور منظومة للعلاج عن طريق الموجات فوق الصوتية، للتحكم في العمليات الجينية لجميع الخلايا المناعية، لتوجيهها من أجل التعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

وأوضحت المجلة أن ذلك سيعفي مرضى السرطان من أي تعاملات جراحية لإزالة الخلايا السرطانية، بل يمكن القضاء عليها بمجرد ضغطة زر جهاز تحكم عن بعد "ريموت كنترول".

تعتمد المنظومة الجديدة على استخدام علوم الميكانيكا الجينية، للتحكم في نشاط الجينات والخلايا عن طريق الموجات فوق الصوتية، وتجهيزها لتنشيط الخلايا المناعية للمساهمة في القضاء على الخلايا السرطانية المنتشرة في أي مكان بالجسم.

وتعد تلك التقنية ضمن تقنيات العلاج المناعي المعروفة باسم "CAR-T"، التي تساهم في التعديل الجيني للخلايا المناعية، وجعلها أكثر عدوانية على خلايا السرطان.

وكان في السابق يتم زرع تلك الخلايا النشطة في الجسم بصورة ملاصقة لخلايا الورم، لكن وفق المنظومة الجديدة، سيتم التحكم في الخلايا المناعية وجعلها أكثر نشاطا للقضاء على الخلايا السرطانية.

وقال، بيتر ينغسكياو وانغ، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا الأمريكية إن تلك المنظومة ستكون ثورة في عالم علاجة السرطان.

لكن حذر وانغ من أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، لأنه يظل خطرا حتى الآن، بسبب مخاوف من امتداد نشاط الخلايا المناعية لمهاجمة الأنسجة غير السرطانية، ما قد يشكل تهديدا على حياة البشر.

واضاف:

"لكن حقيقة فكرة التحكم في الخلايا المناعية عن طريق الموجات فوق الصوتية يحمل دقة وكفاءة كبيرة غير مسبوقة في معالجة الأورام السرطانية الخبيثة".

المصدر : سبوتنيك 

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