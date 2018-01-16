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تشديد العقوبات علی سارقي ومهربي الآثار في مصر

تشديد العقوبات علی سارقي ومهربي الآثار في مصر
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

سنّ البرلمان المصري قانوناً جديداً يقضي بتشديد العقوبات على لصوص ومهربي الآثار خارج مصر حيث تنصّ العقوبة الجديدة على المجرم بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف دولار.

العالم - مصر 

وجاء في نصّ القانون أنّ "أي شخص يحاول تهريب آثار خارج الجمهورية أو يشارك في ذلك عن قصد، قد يعرّض نفسه لعقوبة السجن مدى الحياة وغرامة مالية لا تقلّ عن مليون ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه مصري".

وأشار النصّ إلى أنّ علماء الآثار والتجار غير الشرعيين بالتحف الأثرية يمثّلون اليوم واحداً من أكبر أعداء إرث مصر الثقافي وأنّه في كلّ شهر يعثر حراس وعلماء الآثار على بقايا حفريات غير قانونية جزء منها ليس بغرض بيع التحف لكنه نتيجة لحفر قبور أو بناء منازل جديدة.

وحسب المسؤولين المصريين فإنّ هذه الظاهرة تفاقمت في العشرية الأخيرة وخاصةً منذ بداية أحداث الربيع العربي والإطاحة بنظام حسني مبارك.

هذا وكانت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب قد عقدت إجتماعاً في وقت سابق لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.

 

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