بالفيديو.. غوغل يعرض "طائرة أمريكية سرية" عن طريق الخطأ

العالم - الاميركيتان

واكتشف المدون الأمريكي أن صور الأقمار الصناعية لولاية فلوريدا عبر غوغل إيرث تظهر طائرة سرية مصممة لاحتياجات القوات الجوية.

ووفقا لأقوال غلوكنر إن المطار الذي اكتشف فيه الهدف الغامض يعود إلى شركة "برات أند ويتني"، وهي إحدى الشركات الرائدة في تطوير محركات الطائرات.

وتشبه الطائرة إلى حد ما طائرة "إس آر-72" التي طورتها شركة "لوكهيد مارتن".

ووفقا لتقارير غير مؤكدة فإن طائرة "إس آر-72" تصنع على أساس طائرة التجسس "إس آر-71" واستخدمت من قبل الولايات المتحدة في الفترة ما بين 1966 إلى 1998.

المصدر: سبوتنيك

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