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الإعلام العبري: كتائب القسام أطلقت صاروخين تجريبيين نحو بحر قطاع غزة
قائد الثورة لدى استقباله المشاركين بمؤتمر البرلمانات الاسلامية: فلسطين من النهر الى البحر ولا شك ان القدس هي عاصمتها
آية الله خامنئي:أعداء الاسلام يأملون بافتعال الخلافات والحروب بالعالم الاسلامي لايجاد هامش امن للصهاينة ولا بد من منع ذلك
آية الله خامنئي:القرار الاميركي حول القدس لن ينجح والدول التي تساعد اميركا والصهاينة كما تفعله السعودية خائنة
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف يبحثان هاتفيا التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي
آية الله خامنئي: فلسطين من النهر الى البحر ولا شك ان القدس هي عاصمتها
آية الله خامنئي: يجب ان لا نسمح لامبراطورية الغرب الاعلامية التي هي في يد الصهاينة بان تتجاهل قضايا العالم الاسلامي المهمة
آية الله السيد علي خامنئي: قضية اليمن والبحرين من القضايا المهمة وهي جراح غائرة ويجب حلها
إصابة قائد مايسمى بلواء الوحدة التابع لمرتزقة السعودية العميد علي أحمد الكينعي في جبال عليب بنجران
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.