إذا كنت تستخدم هذه المصابيح الكهربائية في منزلك.. ازلها فوراً!!

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ولكن الجيل الجديد من المصابيح الموفرة للطاقة سام جداً الى درجة ان وكالة الوقاية البيئية في امريكا Environmental Protection Agency وضعت بروتوكولاً علينا اتباعه في حال تعرض المصباح للانكسار، فالغازات التي يطلقها المصباح هي غازات سامة.

اذا انكسر المصباح في المنزل سيطلق في جوهنا كمية مركزة من الزئبق تصل الى 20 ضعفاً وهو ما اشارت اليه دراسة اجراها الباحثون في جامعة Fraunhofer Wilhelm Klauditz Institute في المانيا.

لمبات او مصابيح التوفير قد تسبب:

- الدوخة.

- وجع الرأس.

- الصداع النصفي.

- نوبات صرع.

- التعب

- عدم القدرة على التركيز.

لماذا علينا العودة إلى اللمبات العادية ؟

لمبات التوفير تحتوي على الزئبق

وهو مادة سامة للخلايا العصبية لا سيما عند الأطفال والحوامل. إن الزئبق سام بشكل خاص للدماغ والجهاز العصبي والكبد والكلى، كما أنه يضر بالقلب والشرايين والجهاز التناسلي. كما أنه قد يؤدي الى الأرق والاورام وفقدان الذاكرة ووجع الرأس ومرض الزهايمر.

لمبات التوفير قد تسبب السرطان

في دراسة اجراها بيتر برون في مختبر Alab في المانيا، وجد هذا الباحث أن لمبات التوفير تحتوي على مواد سامة مسرطنة تؤدي الى السرطان.

من هذه المواد الفينول، وهي مادة اسيدية سامة موجودة في قطران الفحم ومستعملة في التصنيع. كما يوجد في لمبات التوفير النفتالين وهو مركب ابيض كريستالي طيّار .

وهناك ايضا السيرين وهو هيدروكربون سائل غير مشبع نحصل عليه من تصنيع البترول.

لمبات او مصابيح التوفير تطلق الكثير من الاشعة ما فوق البنفسجية

تطلق لمبات التوفير الاشعة ما فوق البنفسجية B والقليل من الاشعة فوق البنفسجية C. من المعروف ان الاشعة ما فوق البنفسجية مؤذية للبشرة وتؤدي الى السرطان.

ان الاشعاعات التي تخرج من هذه المصابيح تهاجم بشكل مباشر الجهاز المناعي فتؤذي بالتالي انسجة الجلد وتمنعها من تكوين الفيتامين D3.

ومع ان هذه اللمبات توفر الطاقة وتقلل من دفع المال الا انها تهدد صحة الانسان وهذا ما قد يدفعك للعودة الى اللمبات العادية. ولكن عندما ستفعل ذلك كن حذراً لئلا تنكسر إحداها.

وفي حال انكسرت لمبة عليك ان تتبع التعليمات التي توصي بها وكالة الوقاية البيئية.

بحسب هذه الوكالة ينبغي اتخاذ اجراءات طارئة في حال انكسرت لمبة.

قبل إزالة لمبة انكسرت:

أبعد الناس والحيوانات الأليفة من الغرفة.

افتح النوافذ والباب .

أطفئ المكيف او التكييف المركزي اذا كان لديك واحداً.

ماذا عليك ان تستخدم لتنظيف لمبة مكسورة من هذا النوع؟

كرتونة او ورق محارم سميك.

تلصيق

منشفة رطبة او محارم ورقية معطرة قابلة للرمي( لاستعمالها للاسطح)

مرطبان زجاجي ذو غطاء معدني .

أثناء التنظيف

لا تستعمل المكنسة الكهربائية. فعلينا عدم استعمالها إلا في حال ظلت هناك بعض نثرات من الزجاج بعد القيام بكل خطوات التخلص من اللمبة المكسورة. فالمكنسة الكهربائية قد تساعد على نشر الزئبق .

كن حذراً وانت تنظف الزجاج المكسور وبودرة الزئبق غير المرئية. استعمل لإزالة ما انكسر من اللمبة الكرتون او ورق المحارم السميك.

استعمل التلصيق او شرائط التلصيق العريض لالتقاط ما تبقى من نثرات زجاجية وبودرة.

ضع المستعمل من التلصيق في مرطبان زجاجي وبعد ذلك ضع المرطبان في حاوية النفايات.

بعد التنظيف

ضع بقايا اللمبة والمواد التي نظفت فيها المكان وكيس المكنسة الكهربائية في حال استعملتها، في حاوية النفايات خارج المنزل.

واترك الغرفة التي انكسرت فيها اللمبة بدون تشغيل المكيف او التكييف المركزي لعدة ساعات.

المصدر : الديار

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