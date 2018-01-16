البث المباشر
القوات الامنية العراقية تفرض حظر للتجوال في القريه العصرية وناحية الاسكندريه شمالي محافظة بابل بعد قيام مجموعه مسلحة مجهولة الهوية بأغتيال اثنين من عناصر الحشد الشعبي العراقي هناك دون معرفه الاسباب
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقول ان خفض التمويل الأميركي يهدد رسالتها ويضر الأمن الإقليمي
مراسل العالم : القوة الصاروخية اليمنية تؤكد إصابة الصاروخ البالستي قصير المدى الذي استهدف مطار جيزان الأقليمي هدفه بدقة عالية
مراسل العالم : طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على شبكة الاتصالات في الجبل الاسود بحرف سفيان بعمران ماأدى الى انقطاع الشبكة
مراسل العالم : القوة الصاروخية تطلق صاروخاً بالستياً قصير المدى على مطار جيزان الاقليمي
مراسل العالم : عودة ثلاثة آلاف من المهجرين إلى قراهم بريف دير الزور الشرقي
مراسل العالم : قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة السعودية شرق القمرية بمديرية كهبوب بلحج في اليمن وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وسيارات الاسعاف تهرع إلى المكان.
مراسل العالم : مقتل عدد من المسلحين باستهداف تحصيناتهم وطرق امدادهم في عربين بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش السوري ضد المجموعات المسلحة على محور عربين/ حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم: القوة الصاروخية اليمنية تؤكد إصابة الصاروخ البالستي الذي استهدف مطار جيزان الأقليمي هدفه بدقة عالية

وثائق سرية بريطانية تكشف..

"شيطان غريب إستحوذ على رأس حسني مبارك"

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

كان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك منزعجاً للغاية لدرجة دفعته لرفض زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن عام 1984، بحسب ما كشفته وثائق سرية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

العالم - مصر 

ذكر موقع "بي بي سي" أنّ وثائق سرية بريطانية كشفت أنّ مبارك كان منزعجاً للغاية من "بي بي سي" لدرجة دفعته لرفض دعوة رسمية لزيارة لندن عام 1984.

وذكرت الوثائق التي نشرتها "بي بي سي" حصرياً أنّ البريطانيين حاولوا جاهدين "تخليص مبارك من وسواس بي بي سي الذي كانوا يعتقدون بأنّه سيطر عليه خلال سنوات حكمه الأولى".

وكشف "سير مايكل وير" سفير بريطانيا في القاهرة آنذاك عن مشكلة مبارك مع "بي بي سي" في برقية بعث بها إلى وزارته في 12 ديسمبر/ كانون الأول عام 1984 مشيراً إلى أنّ "سعيد حمزة" كبير الياوران في رئاسة الجمهورية المصرية في ذلك الوقت سأل "هل لا يوجد حقاً أي شيء يمكن لنا عمله بشأن بي بي سي".

ووفقاً للوثائق التي نشرتها "بي بي سي"، فإنّ حمزة أبلغ السفير بأنّه كان يتحدث مع مبارك بشأن رحلة مرتقبة إلى واشنطن عام 1984 وإقترح عليه أن يدرج لندن في جدول الرحلة كما فعل في السابق خاصةً أنّه زار باريس وبون (ألمانيا) أكثر من مرة أخيراً.

كما نقل السفير عن حمزة قوله إنّ "مبارك ردّ على الإقتراح بأنّه لن يفكر في الذهاب إلى لندن نظراً لموقف بي بي سي تجاه مصر".

وكانت الحكومة البريطانية برئاسة مارغريت تاتشر حينها قد وجهت دعوة رسمية إلى مبارك لزيارة لندن عام 1984 غير أنّه رفضها.

وذكرت بي بي سي أنّه عندما "ألحّ السفير على حمزة الذي وصفه بأنّه كان يعرف الكثير للغاية عن مبارك، كي يبلغه بالأدلة التي يستند إليها الرئيس في رأيه تجاه بي بي سي، لم يسمع منه أدلة مقنعة".

وأضافت الوثائق التي هي عبارة عن برقية من السفير البريطاني إلى الحكومة، "ما طرحه حمزة هو برنامج تلفزيوني شهير بُثّ في بي بي سي باللغة الإنجليزية عن مصر خلال زيارة مبارك الأخيرة للندن في شهر فبراير/ شباط 1983 بالإضافة إلى شيء ما عن التغطية الإذاعية للهيئة بشأن محاولة إغتيال رئيس وزراء ليبيا السابق عبدالحميد البكوش".

وأوضحت "بي بي سي" أنّ ما يتعلق بالبرنامج التلفزيوني فقد كان المقصود هو حلقة من برنامج "نيوزنايت" الشهير تضمنت تحقيقاً عن أخطار الأصولية الإسلامية في مصر.

وحسب برقية من السفارة البريطانية في القاهرة مؤرخة في 5 فبراير/ شباط 1983 فإنّ مبارك و"خلال تصريحاته في مطار هيثرو وأثناء حديثه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية على متن الطائرة في طريق العودة للقاهرة، أقدم على غير عادته على إنتقاد البرنامج ووصفه بأنّه غير دقيق كلياً وأكد على إستقرار مصر وتسامحها الديني والفرص المبشّرة التي توفّرها البلاد للمستثمرين".

كما أوضحت "بي بي سي" أنّ قضية البكوش كانت مثار نقاش بين سير مايكل والدكتور "أسامة الباز" المستشار السياسي لمبارك في ذلك الوقت.

وقال السفير في برقيته إنّ الباز "أبدى فجأة ودون مقدمات ملاحظة قال فيها إنّ الرئيس إستشاط غضباً من تعامل بي بي سي مع القصة".

ونقل السفير عن الباز قوله: "لقد وصفوا الإغتيال بأنّه إهانة مذلة لقوات الأمن المصرية كما أنّهم إمتنعوا عن تصحيح أنفسهم أو الإعتذار عندما ظهرت الحقيقة".

وكان البكوش قد تعرض لمحاولة إغتيال في القاهرة عام 1982 وأحبطت السلطات الأمنية المصرية المحاولة وأعلنت إعتقال الضالعين فيها ثم إستعرض وزير الداخلية المصري تفاصيل المؤامرة في مؤتمر صحفي بثّه التليفزيون الرسمي.

وأضاف السفير: "مبارك مقتنع بأنّ بي بي سي تُكنّ مشاعر عداء حقيقي واضح تجاه مصر" مشيراً إلى أنّ الباز "قدّم شواهد أو أدلة تزيد قليلاً عما قدّمه حمزة".

وإقترح الباز كما قال السفير "ضرورة عقد جلسة مع رئيس الهيئة العامة للإستعلامات الدكتور "ممدوح البلتاجي" لمناقشة الملف" مضيفاً : "هذا قد يتبعه زيارة رفيعة المستوى ربّما من جانب رئيس مجلس مديري بي بي سي للقاهرة."

وأشارت "بي بي سي" إلى أنّ "إيريك باومان" رئيس الخدمة العربية في الهيئة آنذاك، في زيارة لمصر.

وبالفعل حدث اللقاء بين  باومان والبلتاجي إلا أنّ سير مايكل أكد أنّ المسؤول المصري "لم يتمكن من تقديم أدلة ملموسة أكثر ممّا قدّمه الآخرون بشأن بي بي سي".

ورغم موقف حسني مبارك من المؤسسة الإعلامية الشهيرة فإنّ حمزة أكد أنّ "مشاعر مبارك تجاه بي بي سي لا تؤثر بأي شكل على رؤيته للعلاقات الرسمية بين بلدينا" مضيفاً أنّ مبارك" تحدث دائماً بحرارة بالغة عن هذه العلاقات وعن السيدة تاتشر على وجه الخصوص".

ونصح سير مايكل بضرورة أن "ينتهز البريطانيون أول فرصة لمحاولة التخلص من تلك الرؤية تجاه بي بي سي" التي وصفها بأنها "شيطان غريب إستحوذ على رأس مبارك".

وشدد على أنّه لا يجب الإنتظار لحين حدوث زيارة من جانب رئيسة الوزراء أو تحرك على مستوى عالٍ قد يستغرق وقتاً من جانب "بي بي سي".

وقال إنّ مثل هؤلاء المسؤولين يرون أنّ رد فعل مبارك تجاه إساءة البرنامج التلفزيوني لمصر مبالغ فيه.

ويضيف سير مايكل أنّ المتفق عليه هو أنّ "مبارك لديه ذاكرة كالفيل خاصةً فيما يتعلق بشكاوى الماضي"، في إشارة إلى أنّه عادة لا ينسى بسهولة.

وختم السفير بنصيحة قال فيها: "لا يمكننا حقاً تحمل السماح بإستمرار مثل هذا التصور الجامح في ذهنه للحظة أخرى دون أن نسعى لتخليصه منه".

214

روابط ذات صلة

مؤرخ مصري: القذافي حاول اغتيال السادات على يد حسني مبارك!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الحكيم يؤكد للعامري على اجراء الانتخابات بموعدها 

انقاذ 1400 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية 2018

واشنطن تجمد دفع اموال للامم المتحدة مخصصة للفلسطينيين

بانوراما: رفض اقليمي لانشاء القوات الحدودية و22 مليون يمني بحاجة للمساعدة

وزير العدل الأميركي: نظام الهجرة يقوض أمننا القومي

الجزائر تسعى للحد من إستيراد الوقود

إنفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا

طيران العدوان السعودي يشن 25 غارة على عددا من المحافظات اليمنية

بالفيديو ...الامم المتحدة تدق ناقوس خطر ارتفاع المجاعة في اليمن

تقرير بريطاني: نهاية نتنياهو باتت وشيكة

وثائق سرية بريطانية تكشف.. "شيطان غريب إستحوذ على رأس حسني مبارك"

قائد الثورة: يتم تجاهل القضية الفلسطينية بمؤامرة الصمت

طوكيو تدعو لقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

"إسرائيل" تنزف إثر انهيار الدولار أمام الشيقل

دراسة ملابسات حادث ناقلة النفط الايرانية بحضور 3 وزراء

"أبو مالك التلي" يسعى لإعادة إنتاج "النصرة" شمالاً

هل يشمل العفو العام في لبنان احمد الاسير؟

خبراء إيران وأفغانستان يدرسون التطورات الناجمة عن هزيمة داعش

بالصور: البلدة الأشدّ برودة في العالم.. لن تصدّقوا درجات الحرارة !

عودة 3 آلاف من المهجرين إلى قراهم بريف دير الزور الشرقي

الأکثر مشاهدة