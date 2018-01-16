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عودة 3 آلاف من المهجرين إلى قراهم بريف دير الزور الشرقي

عودة 3 آلاف من المهجرين إلى قراهم بريف دير الزور الشرقي
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

عادت مئات العائلات المهجرة إلى قراها ومنازلها في ريف دير الزور الشرقي والتي طهرها الجيش السوري من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي بعد أن تمت إعادة الخدمات الأساسية إليها.

العالم - سوريا

وأفادت وكالة سانا أنه عاد اليوم 3 آلاف شخص إلى قراهم ومنازلهم في الريف الشرقي بعد إعادة الحياة إليها وتفعيل جميع الدوائر الخدمية فيها وإزالة وحدات الجيش السوري الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو تنظيم داعش بين منازل المواطنين والساحات العامة.

وحسب سانا تم تفعيل جميع الدوائر وبدأ العاملون فى كل المؤسسات الدوام من أجل تسيير العمل والحفاظ على المقرات الحكومية التي يعملون بها وتقديم الخدمات للاهالى المهجرين العائدين الى منازلهم وتامين معظم الخدمات الأساسية.

وفي حفل شعبي اقيم في مركز الاقامة المؤقتة في القلعة بالميادين اشار محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره الى أنه بدأت اليوم عودة أهالي الريف الشرقي إلى منازلهم وقراهم سواء المقيمون في مراكز إقامة مؤءقتة أو القاطنون في محافظات أخرى لافتا الى أنه تم تجهيز جميع المرافق الأساسية من مياه واتصالات ومدارس ومراكز صحية ومخابز ووحدات شرطية لخدمة الاهالي وتقديم ما يحتاجون اليه.

من جانبه شدد اللواء رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية على الحرص الكبير لإعادة نبض الحياة إلى جميع المناطق التي حررها الجيش السوري والقوات الحليفة والرديفة من رجس إرهابيي "داعش" مبينا أن الفرق الهندسية أجرت خلال الايام القليلة الماضية كشفا شاملا على مناطق الريف الشرقي لأكثر من مرة للتأكد من خلوها من الألغام والمفخخات كما تم ردم الانفاق التي حفرها الارهابيون في هذه المناطق.

بدوره أشار أمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي ساهر الصكر إلى أن عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم وحقولهم هي بمثابة العيد الحقيقي الذي تم الوصول إليه بفضل دماء زكية طاهرة بذلها ابطال الجيش السوري في سبيل تخليصهم من إرهاب "داعش" الإرهابي وفكره الأسود.

من جانبهم دعا عدد من وجهاء العشائر ابناء قراهم ومناطقهم للعودة الى مناطقهم ومساندة ابطال الجيش السوري في حربه ضد الارهاب وداعميه معاهدين الوطن والرئيس بشار الأسد ان يبقى ابناء دير الزور الجند الاوفياء والمتمسكين بأرضهم ووطنهم حتى يعود سليما ومعافى.

وعبر الأهالي عن سعادتهم البالغة بعودتهم إلى قراهم ومنازلهم موجهين الشكر الكبير للجيش

السوري والقوات الحليفة والرديفة الذين خلصوهم من ظلم وارهاب تنظيم "داعش".

وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة الامن والاستقرار إلى العديد من القرى والبلدات والمزارع بريف دير الزور الشرقي خلال عملياتها على تجمعات وتحصينات تنظيم "داعش" الإرهابي وذلك بعد تكبيد الإرهابيين آلاف القتلى وتدمير مئات العربات والمفخخات والآليات المزودة برشاشات ثقيلة.

المصدر: وكالة سانا

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عودة 3 آلاف من المهجرين إلى قراهم بريف دير الزور الشرقي

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