إنفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا

العالم - مصر

أعلن مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية "محمد إدريس" أنّ الإجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر و إثيوبيا قد بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء.

وقال مساعد وزير الخارجية في بيان صحفي إنّ إجتماعات اللجنة سوف تُعقد خلال هذه الدورة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى منذ إتفاق الدولتين على رفع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي.

وأكد إدريس علی أنّه من المقرر أن تشهد الإجتماعات توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة والإستثمار والموارد المائية والري والزراعة والتعدين والكهرباء والصحة والسياحة والتعليم والثقافة.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة المشتركة أعمالها على مستوى الوزراء غداً الأربعاء تمهيداً للإنعقاد على المستوى الرئاسي خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة.

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