الجزائر تسعى للحد من إستيراد الوقود

العالم - ليبيا

وذكر الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" الجزائري "عبدالمؤمن ولد قدور" اليوم الثلاثاء أنّ شركته ستسدّد كلفة التكرير قبل إعادة الوقود المكرر للجزائر وتتفاوض على شراء أسهم في مصفاة أجنبية.

وأكد أنّ الهدف هو خفض واردات البلاد من البنزين لأنها مرتفعة للغاية.

وأضاف أنّ الجزائر دفعت 800 مليون دولار مقابل واردات الوقود في عام 2016 لكن الفاتورة زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار بسبب مشاكل التكرير.

وأشار إلى أنّ الإنتاج مستقر عند 8.8 مليار متر مكعب سنوياً وهو ما يقلّ بشكل طفيف عن الطاقة القصوى للإنتاج البالغة نحو 9 مليارات متر مكعب.

وذكّر بأنّ الجزائر أحد مورّدي الغاز الرئيسيين لأوروبا وصدّرت 55 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2017 وذلك بزيادة طفيفة عمّا صدّرته سنة 2016 بواقع 54 مليار متر مكعب.

وعلى صعيد متصل، وقّعت شركة سوناطراك ومؤسسة النفط الليبية أمس الإثنين إتفاقاً تشغّل بموجبه سوناطراك حقلي "آلرار" و"الوفاء" الليبيين الواقعين قرب الحدود بين البلدين.

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