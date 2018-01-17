قرقاش يقدم "تفسيرين" لأزمة الطيران مع قطر!

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وقال قرقاش في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني: "في تطورات أزمة قطر خلال الأيام الأخيرة والتعرض للطيران المدني تفسيرين، الأول أنه تصعيد مصدره القلق والارتباك، والثاني أنه محاولة يائسة تخوفا من التهميش".

وأكد قرقاش، في تغريدته، على موقف بلاده من المواقعة، قائلا: "ردنا سيكون متزن وقانوني وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب"

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، قالت إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، فيما نفت الدوحة هذه الاتهامات.

وكانت قطر تقدمت بشكوى، الأسبوع الماضي، للأمم المتحدة ضد الإمارات أبلغت فيها بأن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجال قطر الجوي أوائل الشهر الجاري، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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