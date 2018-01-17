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اتفاقيات بمليارات الدولارات بين كازاخستان والولايات المتحدة

اتفاقيات بمليارات الدولارات بين كازاخستان والولايات المتحدة
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت الدائرة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم توقيع نحو 20 اتفاقية مع كازخستان في مجال الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

العالم- اسيا والباسفيك

وأكدت أن كازاخستان اشترت منتجات أمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار في إطار زيارة الرئيس نور سلطان نزارباييف الرسمية إلى واشنطن.

وأشارت الدائرة، إلى أنه وقعت خلال الزيارة الكثير من العقود والوثائق، منها عقد مع شركة "بوينغ" لشراء 3 طائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر بقيمة 1.3 مليار دولار من قبل الخطوط الجوية الكازاخية.

كما كشفت الدائرة الصحفية للرئيس نزارباييف، عن توقيع اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار، لتنفيذ مشاريع في مجال الطيران وأبحاث الفضاء، والبتروكيماويات والزراعة، وكذلك في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أستانا وواشنطن بلغ في عام 2016 نحو 1.9 مليار دولار.

المصدر: روسيا اليوم

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