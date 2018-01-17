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نتنياهو يكشف عن موعد نقل أمريكا سفارتها إلى القدس!

نتنياهو يكشف عن موعد نقل أمريكا سفارتها إلى القدس!
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

نقل مسؤول إسرائيلي عن رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، قوله إن أمريكا ستنقل سفارتها إلى القدس بنهاية العام الجاري، وذلك في أول تحديد لموعد محتمل لنقل السفارة بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، رغم ما تبع ذلك من موجة احتجاجات عربية وإسلامية ودولية.

العالم - فلسطين

وقال المسؤول إن نتنياهو أشار إلى ذلك التاريخ في تصريح له خلال الزيارة التي يجريها حاليا إلى الهند.

ويأتي التصريح بعد يوم على قرار الولايات المتحدة تجميد تحويل 65 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تلقت في الفترة الماضية الكثير من الانتقادات من نتنياهو.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أعلن الأحد، أنه لا يقبل بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية في عملية السلام، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل". مؤكدا التقارير التي ترددت عن اقتراح بلدة أبوديس الملاصقة للقدس لتكون عاصمة لفلسطين، قائلا: " يعرضون علينا حاليًا أن تكون أبو ديس عاصمتنا".

وأضاف: "نحن لا نقبل أن تكون أمريكا وسيطا بيننا وبين إسرائيل ونريد لجنة دولية". وقال: " قلنا لا لترمب ولن نقبل مشروعه، وصفقة العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها". وتابع بالقول: "إننا لا نتدخل في شؤون الدول العربية ولن نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا" متهما إسرائيل بإنهاء اتفاق أوسلو.

المصدر : روسيا اليوم

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