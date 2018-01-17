بالفيديو.. ترامب يطرد صحفي من البيت الأبيض!

العالم- الاميركيتان

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الرئيس الأمريكي كان يجري مؤتمرا صحفيا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وأصر مراسل CNN على سؤال الرئيس الأمريكي حول عبارة "الدول القذرة" التي وصف بها السلفادور وهايتي ودول أفريقيا، وقال له: "سيدي الرئيس هل قلت حقا إنك تريد مهاجرين من النرويج؟ هل قلت إنك تريد مزيدا من الناس من النرويج؟".

عندها نظر له الرئيس الأمريكي، وأشار له قائلا: "اخرج".

ثم قال لباقي الصحفيين: "أنا أريد المهاجرين من كل مكان" وظهرت مساعدة الرئيس الأمريكي تقول للصحفي: "شكرا يا جيم حان وقت خروجك".

ومن المعروف أن الرئيس الأمريكي يعادي بشدة شبكة CNN وكان يرفض في بعض الأحيان تلقي أسئلة من صحفييها، وقبلها طرد الشبكة من غرفة الأخبار بالبيت الأبيض.

وفي الوقت الحالي، دخل الرئيس الأمريكي في أزمة دولية بسبب عبارة "الدول القذرة" التي استخدمها خلال اجتماع لمناقشة الهجرة لأمريكا في حضور نواب من الحزبين الديموقراطي والجمهوري وكذلك الصحفيين، وبينما أنكر النواب الجمهوريون العبارة، أكد الحزب الديموقراطي أن الرئيس الأمريكي نطق بالعبارة العنصرية وأنه قال إنه يريد مهاجرين أكثر من دول مثل النرويج.

وفي البداية لم ينكر الرئيس الأمريكي أنه قال العبارة العنصرية لكنه قال إن وسائل الإعلام زيفت المعنى المقصود منها، ولكن مع توالي الانتقادات أنكر الرئيس الأمريكي تماما قول العبارة قائلا للصحفيين "أنا أقل شخص عنصري قابلتموه".

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