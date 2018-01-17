لماذا تكثر أمراض الجهاز التنفسي لدى الرضّع؟

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ونشرت مجلة "Environmental Science and Technology" مقالة علمية عن تجربة قام بها الباحثون لتقصي الأسباب المباشرة في انتشار أمراض الجهاز التنفسي المختلفة لدى صغار الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة.

حيث قام العلماء بصنع نموذج روبوتي لطفل يحبو، وجمعوا البيانات عن الجسيمات الدقيقة البيولوجية المختلفة التي يلتقطها الطفل بسبب قضائه معظم وقته على الأرض (السجاد)، فوجدوا أن أطفال هذا السن يستنشقون هذه الجسيمات الدقيقة الخطرة أكثر من الكبار بأربعة مرات.

وتتكون هذه الجسيمات الدقيقة، التي يستنشقها الإنسان عادة، من الكائنات الحية الدقيقة مثل الجراثيم والفطريات وغبار الطلع المختلف، التي تتسبب في أغلب الأحيان بأمراض الجهاز التنفسي بدءا من الحساسية وصولا إلى أمراض الرئتين الخطيرة.

المصدر: روسيا اليوم