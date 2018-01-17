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رئيس مجلس الأمة الكويتي: "إسرائيل" تريدنا يائسين وفاقدي الأمل فى استعادة القدس

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

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