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اكتشاف أكبر كهف مغمور تحت الماء في العالم!

اكتشاف أكبر كهف مغمور تحت الماء في العالم!
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

عثرت مجموعة من الباحثين في ولاية كينتانا رو المكسيكية مؤخرا على أكبر كهف مغمور تحت الماء في العالم.

العالم - منوعات 

وحول هذا الاكتشاف المهم قال موقع بعثة "Gran Acuífero May" المتخصصة بعمليات البحث العلمي في تلك المنطقة: "خلال عمليات البحث قبالة سواحل ولاية كينتانا رو في المكسيك، تمكن الخبراء والغواصون من اكتشاف كهف عملاق تحت الماء يبلغ طوله 347 كلم، ويعد أكبر كهف مغمور في العالم تم اكتشافه حتى اليوم".

وأضاف الموقع: "استمرت عمليات البحث في الموقع المذكور 10 شهور تقريبا، وساعد تتبع ممرات المغاور الخبراء على الوصول إلى هذا الكهف. ووفقا لمعلوماتنا فإن أكبر كهف عثر عليه في تلك المنطقة سابقا كان يمتد على طول 270 كلم تحت الماء". 

من جانبها قالت غيليرمو دي آندا رئيسة بعثة Gran Acuífero May: "يعد هذا الكهف أهم موقع مكتشف تحت الماء في العالم حتى الآن، فهو يحتوي على مئات الأدلة والمواد الأثرية التي تعطينا صورة عن حياة السكان الأوائل للقارة الأمريكية والعديد من الحضارات كحضارة المايا".

المصدر: روسيا اليوم 

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