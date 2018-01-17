مسؤول "تحرير الشام" برفقة الجيش السوري في حلب!

العالم - سوريا

وتناقل ناشطون وحسابات معارضة في “تويتر”، خلال الساعات الماضية، صورة لحسين العلي، رئيس “المكتب الإغاثي الموحد” التابع لـ “الهيئة” جنوبي حلب، إلى جانب عناصر من الجيش السوري، في منطقة جبل الحص.

وسيطر الجيش السوري على غالبية قرى وبلدات جبل الحص جنوبي حلب، وأعلن “الإعلام الحربي المركزي”، اليوم، السيطرة على كامل القرى والبلدات التي تقع شمال شرقي الطريق الممتد بين خناصر وتل الضمان، وصولًا إلى جبل الأربعين.

وتواصلت عنب بلدي مع "تحرير الشام" للوقوف على تفاصيل الأمر، إلا أنها لم تلق ردًا.

ووفق المصادر فإن العلي كان مختارًا لقرية برج أسامة في جبل الحص، وقالت المصادر إنه اختفى خلال موجة النزوح التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت المصادر أن “تحرير الشام” عينت العلي رئيسًا للمكتب الإغاثي جنوبي حلب، وكان يحصل على راتب شهري من اللجنة الاقتصادية التابعة لـ”الهيئة”.

واتهم ناشطون من حلب العلي بأنه كان أحد مخبري الجيش السوري في المنطقة، ويعمل لدى قوات “الدفاع الوطني”.

يذكر ان صورا التقطت من داخل عدة مناطق كانت تخضع لسيطرة الميليشيات الارهابية قبيل دخول الجيش السوري اليها, أظهرت اختراقا كبيرا لأجهزة الامن السورية لتلك المجموعات الارهابية, و تواجدا للاستخبارات السورية في مناطقها.

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