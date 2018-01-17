لاريجاني: امريكا لا تريد القضاء على الارهاب في المنطقة

العالم - ايران

واكد لاريجاني في الجلسة الختامية لاتحاد مجالس الدول الاسلامية مساء اليوم الاربعاء على ضرورة تمتين الاواصر بين دول العالم الاسلامي في الظروف الراهنة الحساسة، مشيرا الى ان مواقف اميركا الاخيرة كانت متطرفة ومسيئة وعنصرية تجاه بعض البلدان.

واضاف: نرى ان تصريحات ترامب بمثابة حرب جديدة، ينبغي عليه عدم التحدث بهذا الشكل وتهديد الشعوب الاخرى، وطبعا فان ذلك سيلحق الضرر باميركا.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي قائلا: ان سلوك الامريكيين في سوريا يدل على انهم لا يريدون انهاء قضية الارهاب في المنطقة.

واوضح ان على العالم الاسلامي حل القضايا الراهنة من خلال التنسيق والتضامن فيما بينها.

واكد لاريجاني ترحيب ايران بالتعاون مع الدول الاسلامية في المجالات الاقتصادية والتجارية.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ان مسألة الارهاب كانت احدى القضايا التي ناقشها المجتمعون في هذا المؤتمر، واعتبرها ظاهرة مشينة جدا تشوه سمعة المسلمين، وان ظاهرة الارهاب لها خلفية ثقافية وايضا خلفية امنية حيث تستغلها بعض اجهزة المخابرات كأداة لتحقيق اغراضها وعلى رأس هؤلاء اميركا.

وتابع قائلا: ان التجارب تشير الى انه في اي مكان تقع حرب واحتلال، لاحظنا وجود تيار ارهابي، مثلما حدث في افغانستان والعراق حيث شهدنا تواجد حركات ارهابية، وفي ليبيا بشكل آخر.

وتابع قائلا: ان هذه القضية تدل على ان النزعة العسكرية كانت عاملا لانتشار التيار الارهابي في المنطقة، لذا يجب ان نكون يدا واحدة لمواجهته.

وشدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على اهمية التعاون بين القوات الامنية في الدول الاسلامية والاستفادة من تجاربها، مبديا استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون مع الدول الاسلامية في هذا المجال ووضع تجاربها تحت تصرفهم، موضحا ان الواجب الاسلامي يحتم السعي لمكافحة الارهاب.

واعتبر لاريجاني ان البعض كان يتصور بسذاجة انه بالامكان استخدام الارهابيين كأداة، مشيرا الى ان بعض الدول الصغيرة في المنطقة استخدمتهم كأداة لكن نيران الارهاب ارتدت عليهم.

واعرب لاريجاني في الختام عن أمله في تعزيز الوفاق والتضامن بين الدول الاسلامية لتكون قادرة عل تحقيق التقدم والتكامل.

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