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ترامب ينفي خطط نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس خلال عام واحد

ترامب ينفي خطط نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس خلال عام واحد
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطط نقل السفارة الأمريكية في كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى القدس المحتلة خلال عام واحد.

العالم - الاميركيتان 

وفي وقت سابق من اليوم أعرب رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، عن قناعته بأن يتم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة خلال عام.

وأكد نتنياهو، في تصريحات أدلى بها للصحفيين الإسرائيليين وهو في طريقه من نيودلهي إلى ولاية كجرات ضمن برنامج زيارته إلى الهند، أن السفارة ستنقل أسرع مما يتوقعه الكثيرون، خلال عام اعتبارا من اليوم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، يوم الـ6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي  وأوعز بنقل السفارة الأمريكية في كيان الاحتلال الاسرائيلي من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس.

وتسبب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس بموجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، كما رفضته معظم الدول الغربية.

وعلى خلفية استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن الدولي لإدانة إعلان ترامب، رفعت تركيا واليمن هذه الوثيقة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصوتت الأغلبية الساحقة من أعضائها (128 دولة)، في 21 من ديسمبر/كانون الأول، لصالح المشروع.

المصدر: رويترز + وكالات

 

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