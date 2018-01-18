بكين تخفض حيازاتها من أذون الخزانة الأمريكية

العالم- أسيا والباسفيك

ووفقا للوكالة، تراجعت حيازات الصين للسندات الأمريكية بمقدار 12.6 مليار دولار لتصل إلى 1.1766 تريليون دولار في نوفمبر العام الماضي. لكنها ما زالت أكبر مستثمر في الأذون الأمريكية.

وحذت اليابان، ثاني أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية ، حذو الصين، بخفضها حيازات أذون الخزانة بواقع 9.9 مليار دولار لتصل إلى 1.0841 تريليون دولار في شهر نوفمبر أي للشهر الرابع على التوالي.

وبحلول نهاية نوفمبر 2017، تراجع إجمالي الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة الأمريكية إلى 6.3431 تريليون دولار من 6.3495 تريليون دولار في أكتوبر.

وكانت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي قد نفت مؤخرا تقارير إعلامية أجنبية تفيد بأن الصين تدرس إبطاء أو حتى وقف شراء الأذون الأمريكية.

وزادت الصين من احتياطياتها من النقد الأجنبي للشهر الـ11 على التوالي لتصل إلى 3.14 تريليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

المصدر: شينخوا