عائلة جرار تنفي خبر استشهاد ابنها احمد

العالم – فلسطين

وقالت العائلة: "ابننا لم يُستشهد ولم يٌصب بأي أذى وقد انسحب هو وبعض رفاقة من المكان قبل وصول قوات الجيش الصهيوني."

وأضافت أن الأخبار التي تتحدث عن استشهاده صدرت من الاحتلال لكي يقوم احمد بالاتصال بعائلته ويخبرهم انه بخير والاحتلال يقوم بأصطياده هو ورفاقه والعائلة تنفي استشهاد ابنها.

وإلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهيد جنين هو أحمد اسماعيل محمد جرار (٣١ عاماً) وليس أحمد نصر جرار ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة الأمنية.

وكانت مصادر إعلامية صهيونية، قد قالت إن مقاوماً فلسطينياً استشهد فيما أصيب آخر، زعمت أنهما من منفذي عملية نابلس، خلال اشتباك مسلح مع القوات الخاصة الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة