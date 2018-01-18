لاريجاني: سلوك أمريكا تجاه القدس ظلم مضاعف للشعب الفلسطيني

العالم - ايران

واشار لاريجاني اشار أمس الاربعاء خلال مراسم اختتام المؤتمر الثالث عشر لاتحاد البرلمانات الاسلامية الى أن السلوك الذي كان للامريكان تجاه القدس الشريف يعتبر ظلماً مضاعفاً للشعب الفلسطيني.

وأضاف، ان الجميع اشار إليه وادانه بصراحة وطالب بالقيام بإجراءات عملية من قبل الدول الاسلامية لمواجهة الاجراءات الامريكية.

ودعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي جميع البرلمانات الاسلامية متابعة هذه الاجراءات التنفيذية والعملية التي تم اقتراحها وتقديم النصح للحكومات.

وشدد لاريجاني على ضرورة ممارسة الضغوط على الحكومات للقيام بتلك الاجراءات، معتبرا التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية من الضروريات الراهنة للعالم الاسلامي.

ونوه لاريجاني الى وجود امكانيات جيدة في الدول الاسلامية، قائلا، ربما توجد اكثر مصادر الطاقة كالنفط والغاز والمعادن القيمة في الدول الاسلامية.

ولفت رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ان التجربة التاريخية في العراق وافغانستان وليبيا تثبت ان العسكرة تؤدي الى ظهور الارهاب لذلك ان الطريق الافضل لمواجهة هذه الظاهرة هو بالابتعاد عن العسكرة.

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