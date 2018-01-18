السعودية ترفض منح تأشيرة دخول للوزير باسيل لحضور القمة العربية ؟!

العالم - لبنان

وقد ابلغت السلطات السعودية الحكومة اللبنانية ان وجود وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل غير مرغوب فيه بالقمة، وبالتالي فهي لن تمنحه تأشيرة دخول الى السعودية. كما ان السلطات السعودية لم تجاوب حتى الان على منح تأشيرة دخول الى الرئيس سعد الحريري الى السعودية لحضور القمة العربية في الرياض بل ان تأشيرات الدخول تم منحها الى رئيس الجمهورية والى وزير يختاره بالتنسيق مع السعودية، اضافة الى مستشاريه والوفد الذي يهتم في شؤون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وهنالك موقف سيكون محرج للغاية لرئيس الجمهورية اذا رفضت السعودية منح تأشيرة الى الرئيس سعد الحريري الى السعودية لحضور القمة العربية.

وعندها سيكون امام الرئيس عون اما السفر لوحده الى القمة العربية من دون رئيس الحكومة ووزير الخارجية واما مقاطعة القمة العربية، مع رغبة العماد ميشال عون رئيس الجمهورية بحضور القمة العربية في جدة، ومحاولة اصلاح ما يمكن اصلاحه في العلاقة اللبنانية السعودية.

المصدر : الديار

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