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هكذا يتباهى بن سلمان بموقف ترامب من انقلابه وسيطرته على أموال بن طلال!

هكذا يتباهى بن سلمان بموقف ترامب من انقلابه وسيطرته على أموال بن طلال!
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقريرا كشفت فيه عن كيفية تباهي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لما حدث للأمراء السعوديين وبخاصة الملياردير الوليد بن طلال منذ احتجازهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

العالم - السعودية

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن ما وصفته مصدر داخل السعودية، قوله إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتباهى بتأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”للانقلاب” الذي نفذه”.

وبحسب ”الديلي ميل”، فقد صرح الأمير محمد بن سلمان لمساعديه المقربين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب صراحة عن تأييده ما حدث من انتزاعٍ للسلطة تضمن احتجاز 11 أميراً من الأسرة الحاكمة إلى جانب مئات المسؤولين ورجال الأعمال، في مداهمات جرت بعد منتصف الليل بجميع أرجاء المملكة، وخاصة الأمير الوليد بن طلال.

و نقلت الصحيفة عن مصدر آخر، قالت إنه مقرّب من الأمير محمد بن سلمان، إن الأمير قد ”تباهى” بالعلاقة الوطيدة التي تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره غاريد كوشنر، وزعم أن الرئيس الأمريكي يؤيد سيطرته على السلطة، وأنه وافق على السماح بالاستيلاء على جميع الممتلكات الأمريكية الخاصة بالمسؤولين السعوديين المحتجزين، وخاصة الوليد بن طلال.

ووفقاً للصحيفة، فإن هذه الممتلكات تضم “عقارات، وشركات، وطائرات خاصة، ويخوتا، وكميات ضخمة من الأموال في استثمارات قصيرة وطويلة المدى”، مؤكدة أن البيت الأبيض رفض الإدلاء بأي تعليقات على تلك الاتهامات.

وأشارت الصحيفة إلى كتاب “النار والغضب”، الذي أثار ضجة بالولايات المتحدة للكاتب الصحافي مايكل وولف، إذ ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال لأصدقائه: ”ها قد وضعنا رجلنا على العرش”، وأضاف: “ها هو غاريد قد تمكن من كسب العرب إلى صفنا، اعتبروا الأمر منتهيا”.

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