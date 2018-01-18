شاهد بالفيديو: «مشلول» يتسلق مبنى محترقًا لإنقاذ امرأة حامل!!

العالم - منوعات

ويعتقد أن الحريق شب في الطابق الثاني من المبنى السكني في مقاطعة خنان الصينية، قبل أن ينتقل إلى الطابق العلوي.

وأظهر مقطع فيديو، المرأة التي كانت محتجزة في منزلها وتصرخ طالبة للمساعدة.

الأمر الذي دفع رن ليوبين إلى الصعود لإنقاذ المرأة بالرغم من عدم قدرته الجسدية.

وباستخدام يده اليمنى، تسلق المبنى ووقف في شرفة المنزل ثم أخرج المرأة من بين القبضان الموجودة في النافذة، فحملها بيده اليسرى ليسلمها لرجال الإطفاء.

وقال رن ليوبين "المسألة كانت عاجلة وكان على أحد أن يتدخل.. أثق في تجربتي التي خضتها لأعوام في مجال تركيب الكابلات.. مما يعني أن التسلق لن يكون أمرا صعبا".

المصدر : وكالات

120