شاهد بالفيديو : سطو مسلح على مصرف في لبنان بوضح النهار!

العالم - حوادث

وذكرت صحيفة "النهار"، أن البنك اللبناني السويسري، في بئر حسن بالغبيري قضاء بعبدا، تعرض لسطو مسلح في التاسعة والنصف من صباح الخميس.

وأظهر فيديو دخول مسلحين مكشوفي الوجه، ومدججين بالسلاح، إلى غرف الموظفين.

ونقلت "النهار" عن مصادر في البنك اللبناني السويسري، قولها إن المسلحين سلبوا 15 ألف دولار.

وبعد خروجهم من المصرف وسط ذعر الموجودين، استقل المسلحين دراجة نارية مركونة في الخارج، وفروا من المكان.

وحضرت القوى الأمنية إلى المصرف بعد فرار المسلحين، إذ لم تستمر العملية سوى بضعة دقائق.

المصدر : وكالات

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