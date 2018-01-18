أسانج: "جائزة الأنباء الكاذبة" يجب أن تمنح لـ "إن بي سي" الأمريكية

العالم - الأمريكيتان

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، حيث علّق أسانج على الفائزين بـ"جائزة الأخبار الكاذبة" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.

وقال: "أكثر الأخبار كذبا في الآونة الأخيرة، غير موجودة على قائمة ترامب للأنباء الكاذبة".

وأضاف أن قناة "إن بي سي" قدمت دعما كبيرا لمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، حيث بثت خبر فرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من البلاد، مستندة في ذلك إلى مصدر عسكري أمريكي رفيع المستوى.

وأرفق أسانج منشوره، برابط خبر نشرته وكالة الأناضول باللغة الانجليزية يوم 26 يوليو عام 2016، تحت عنوان: "تركيا تطالب قناة "إن بي سي" الإخبارية بالاعتذار".

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تقول السلطات التركية إنها تتبع جماعة الداعية "فتح الله غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفي 26 يوليو/تموز 2016، طالبت السفارة التركية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، قناة "إن بي سي" الإخبارية، بتقديم اعتذار رسمي إلى تركيا لنشرها تقريرًا كاذبًا تحدث عن طلب الرئيس، رجب طيب أردوغان، اللجوء لألمانيا، اثناء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت بالبلاد منتصف تموز 2016.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب أسماء من وصفهم بـ"الفائزين في جوائز الأخبار الكاذبة".

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