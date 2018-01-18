 الإمارات تشكو قطر..

العالم - قطر

وسبق أن كذبت القيادة الأمريكية بقاعدة «العيديد» الجوية بالدوحة، المزاعم الإماراتية، حول اعتراض مقاتلة قطرية إحدى طائراتها المدنية المتجهة إلى المنامة.

وقال الإمارات، في مذكرتها، إن الطائرات المقاتلة القطرية اعترضت الطائرتين الإماراتيتين، رغم أنهما كانتا مستوفيتين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة.

واعتبرت الإمارات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، «هذا السلوك المتهور وغير المسؤول من جانب دولة قطر تصعيداً غير مبرر ومهدداً لسلامة الرحلات الجوية المدنية بما يخالف قواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن تعريض الأمن والسلم الدوليين في المنطقة للخطر».

وطلبت أن يتم اعتبار هذه الوثيقة من ضمن وثائق كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت قطر قد نفت بشكل قاطع جميع المزاعم الإماراتية بهذا الشأن، كما نفت الواقعة قاعدة «العيديد» الأمريكية الجوية، مؤكدة أنها لم تتلق أية تقارير تفيد باعتراض طائرة مدنية في أجواء الخليج الفارسي.

كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية «لولوة الخاطر» في حسابها على «تويتر»: «تعلن دولة قطر أن ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عار عن الصحة تماما».

من ناحية أخرى، أرسلت الإمارات مذكرتين مماثلتين إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون وطلبت توزيع هاتين المذكرتين على أعضاء الجامعة ومجلس التعاون، باعتبارهما وثيقتين رسميتين لكل من المنظمتين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، قد أكدت، الثلاثاء، أنها ستقدم شكوى للأمم المتحدة بعد اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين كانتا في طريقهما إلى البحرين. وأضافت الهيئة «قد نغير مسار طائراتنا لتفادي اعتراضها من مقاتلات قطرية».

الخليج الجديد

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