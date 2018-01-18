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البابا فرنسيس يكرر أمله بوضع دولي للقدس

البابا فرنسيس يكرر أمله بوضع دولي للقدس
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعرب البابا فرنسيس مجدداً عن أمله في وضع دولي للقدس، واستئناف الحوار بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين من أجل التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين، كما أفاد بيان للفاتيكان الخميس.

العالم ـ فلسطين

وقد انتقد البابا الأرجنتيني ضمناً، مرات عدة، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البابا الذي تحدث عن "الطابع الخاص للقدس"، في رسالة إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى أن "وضعا خاصا تضمنه المجموعة الدولية، يمكنه وحده أن يحافظ على هويتها، ورسالتها الفريدة مكانا للسلام.. وقيمتها الكونية، ما يتيح مستقبل مصالحة وأمل للمنطقة كلها".

وفي هذه الرسالة التي بعث بها البابا بمناسبة المؤتمر الدولي لنصرة القدس الذي ينظمه الأزهر، كرر البابا تأكيد "ضرورة استئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى حل تفاوضي من اجل التعايش السلمي للدولتين داخل حدود تتقرر بينهما وتعترف بها المجموعة الدولية".

وتشكل القدس مع أماكنها المقدسة، المسلمة والمسيحية واليهودية ، قضية فريدة. فمنذ انشاء الكيان الإسرائيلي في 1948، لم تعترف المجموعة الدولية بالمدينة عاصمة للكيان، وتعتبر أن على الإسرائيليين والفلسطينيين التفاوض على "وضعها النهائي".

وبعد احتلال القدس الشرقية وضمها، أعلن الكيان الإسرائيلي المدينة بكاملها عاصمتها "الأبدية والموحدة". ولم تعترف الأمم المتحدة بعملية الضم هذه. فيما يؤكد الفلسطينيون أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

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