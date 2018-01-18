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هل تفقد الخضراوات الفيتامينات عند تخليلها؟

هل تفقد الخضراوات الفيتامينات عند تخليلها؟
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

يعتقد البعض أن الخضراوات تفقد الفيتامينات عند تخليلها. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

العالم - منوعات 

وللإجابة على هذا السؤال، أكد مركز حماية المستهلك على خطأ هذا الاعتقاد، موضحاً أن الملح، الذي يتم فيه نقع الخضراوات كالزيتون والخيار والكرنب والشمندر الأحمر، يؤدي إلى خروج سائل الخلايا من الخضراوات ومن ثم حدوث عملية التخمر.

وتتمثل ميزة عملية الحفظ هذه في أن الخضراوات لا تفقد بالكاد الفيتامينات المحتوية عليها، كما أن بكتيريا حمض اللبنيك الموجودة على الكثير من الخضراوات بشكل طبيعي تتمتع بتأثير إيجابي على فلورا الأمعاء (النبيتات الجرثومية المعوية)، مما يعمل على تقوية جهاز المناعة.

المصدر : وكالات 

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هل تفقد الخضراوات الفيتامينات عند تخليلها؟

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