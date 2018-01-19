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فضيحة مدوية...ممثلة إباحية تكشف تفاصيل "علاقة حميمية" مع ترامب!!

فضيحة مدوية...ممثلة إباحية تكشف تفاصيل
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

العالم - منوعات 

كشفت الممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد بـستورماي دانييلز تفاصيل علاقتها الحميمية مع دونالد ترامب على صفحات مجلة “إين تاتش”، رغم أنها تلقت 130 ألف دولار مقابل صمتها.

وكان اللقاء الأول بين الممثلة و الملياردير ترامب في يوليو/تموز 2006، خلال مسابقة للغولف في نيفادا، بعد بضعة أشهر من وضع زوجته ميلانيا لطفلهما.

وبحسب رواية الممثلة فقد وافقت أن تلحق به إلى غرفته في الفندق، وعندما سألته عن زوجته أجابها “لا تقلقي من أجلها “.

وكانت تلك أول مرة يقيمان فيها علاقة ، ثم توالت لقاءاتهما بعد ذلك بين 2006 و2010، من بينها مواعيد حمراء في مكتبه في برج ترامب تاور .

وتذكر ستيفاني كليفورد أن عشيقها الذي أصبح زعيمًا لأمريكا أثنى عليها ذات مرة وشبهها بابنته إيفانكا قائلًا “أنت شخص يستحق مكانة أفضل، إنك جميلة وذكية مثل ابنتي “، كما وعدها مرارًا بتقديمها في برنامجه التلفزيوني The Apprentice المتدرب دون أن يفي بوعده.

وتوقف دونالد ترامب سنة 2010 عن الاتصال بعشيقته، إلى أن تبقى شهر على الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة سنة 2016، فعقد معها عن طريق محاميه اتفاقًا، يقضي بتكتمها على ما كان بينهما و عدم التصريح به للصحافة، مقابل 130 ألف دولار.

كما مارس عدة ضغوط على المجلة كي لا يعرف الاستجواب طريقه إلى النشر.

المصدر : إرم نيوز 

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