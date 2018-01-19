البث المباشر

حالات حمل لقاصرات في تركيا...بينهن 39 فتاة سورية!!

حالات حمل لقاصرات في تركيا...بينهن 39 فتاة سورية!!
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات التركية اليوم الخميس فتح تحقيق بعد نشر مقال صحافي، أفاد بأن أحد مستشفيات إسطنبول لم يبلغ عن أكثر من 100 حالة حمل لقاصرات من بينهن 39 فتاة سورية، فيما تواجه الحكومة اتهامات بغض النظر عن الزيجات المبكرة.

العالم - منوعات

ونشر المقال في صحيفة “حرييت”، وجاء فيه أن مستشفى السلطان سليمان القانوني لم يبلغ السلطات بحالات حمل لقاصرات يبلغ عددهن 115 أنجبن فيه.

وتعود هذه الأحداث إلى ما بين الأول من كانون الثاني/يناير والتاسع من أيار/مايو من العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، كانت 39 من هؤلاء الفتيات دون سن الخامسة عشرة، ويحملن الجنسية السورية.

وإزاء هذه المعلومات، أمرت وزيرة العائلة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول سايان كايا “بفتح تحقيق فوري”، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.

وقال وزير الصحة أحمد دميرجان لقناة “سي أن أن تورك” إن “هذا الوضع غير مقبول”، وأضاف “سيجري تحقيق وتنشر نتائجه”.

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة المستشفى نقلت موظفًا بعدما أبلغ محققًا بالأمر، وأن السلطات المحلية في إسطنبول طلبت من هذا المحقق عدم متابعة القضية.

وتأتي هذه القضية فيما تواجه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان اتهامات بغض النظر عن الزيجات المبكرة.

وفي كانون الثاني/يناير، أثارت السلطات الدينية التركية ردود فعل بإعلانها أن الفتيات في سن التاسعة يمكن أن يُزوّجن، قبل أن تتراجع عن ذلك.

وفي العام 2016، اضطرت الحكومة لسحب مشروع قانون كان يقضي بإبطال الملاحقات بحق من يغتصب فتاة قاصرة في حال عاد وتزوّجها.

المصدر : وكالات 

120

روابط ذات صلة

النساء السعوديات .. قاصرات ويعشن الويلات!

السعودية تدرس سن تشريع جديد لزواج القاصرات وهذه الشروط المقترحة لعقد النكاح!!

تظاهرة في تونس ضد قانون يتيح تزويج قاصرات بمغتصبين

لا تصدق ! هذا البلد الأوّل عالميا في زواج القاصرات!

زواج القاصرات في الیمن

مفتي السعودية: زواج القاصرات جائز ولا ضرر فيه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روسيا تحذر في الامم المتحدة من انهيار الاتفاق النووي الايراني

قبرص ترفض الافراج بكفالة عن اسرائيلي متهم بتهريب اعضاء

محكمة جزائرية تبرىء 6 ناشطين من الامازيغ من تهمة الاطاحة بالنظام

أمريكا تدعو تركيا للتركيز على "داعش" وعدم مهاجمة عفرين السورية

الحلف الأطلسي يحض مقدونيا على حل مشكلة اسمها مع اليونان

تل أبيب "تأسف" رسميا للاردن لمقتل اردنيين في حادثة سفارتها

نيكي هيلي: امريكا ملتزمة بالصفقة مع إيران

مشادة مع أمريكي تودي بحياة عراقي لجأ إلى الولايات المتحدة

هيومن رايتس: تسامح المغرب مع حق التجمع السلمي محدود

كريستيان مونيتور: كيف تحول المداخلة لقوة سياسية في ليبيا؟

الحكومة الفلسطينية تطالب المحكمة الجنائية الدولية لإعمال صلاحياتها

وزير الأوقاف المصري: 120 ألف مئذنة في مصر ولا يوجد إلحاد

حالات حمل لقاصرات في تركيا...بينهن 39 فتاة سورية!!

البنتاغون يعلن تدريب "قسد" لتحويلها إلى قوة لإرساء الاستقرار

فضيحة مدوية...ممثلة إباحية تكشف تفاصيل "علاقة حميمية" مع ترامب!!

البحرين تدّعي "حسن النوايا" والعفو الدولية ترد أنه"تحريف خطير"!

هذا ما طالبت به موسكو بشأن تنفيذ الاتفاق النووي

فضائح ترامب في "نار وغضب" بطريقها لتصبح مسلسلا تلفزيونيا

منظمتان حقوقيتان: المرأة السعودية تواجه "تضييقا شديدا" رغم بعض الإصلاحات

دبلوماسي ايراني: طهران لن تسمح باقحام قضايا اخرى بالاتفاق النووي

الأکثر مشاهدة