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لأول مرة.. جيش سوريا يكشف امتلاكه صاروخا فائق الدقة!

لأول مرة.. جيش سوريا يكشف امتلاكه صاروخا فائق الدقة!
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشف الجيش السوري لأول مرة عن امتلاكه صاروخ “ريفليكس 9 إم 119” الموجه فائق الدقة ويتميز بقدرته على تدمير الأهداف على مدى يتراوح بين 100 متر و1000 متر.

العالم - سوريا

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” فقد استخدم الجيش السوري الصاروخ لأول مرة، في يوليو الماضي، حيث تم إطلاقه عبر ماسورة من عيار 125 ملم لدبابة “تي-72 بي 3”.

ويمكن إطلاق الصاروخ من دبابات: “تي-90″، “تي-90 آ”، “تي-72 بي 3” روسية الصنع.

ويتميز صاروخ “ريفليكس” بقدرته على تدمير الأهداف على مدى يتراوح بين 100 متر و1000 متر. ويتم توجيهه بواسطة الليزر.

أما رأسه القتالي الأجوف فبوسعه اختراق الدروع بسماكة 800 ملم. ويبلغ طول الصاروخ 695 ملم، ووزنه 16.5 كلغ.

ويحلق بسرعة 800 متر في الثانية. Syrian military capabilities صاروخ “ريفليكس” يذكر أن الجيش الروسي يزود حاليا بنموذجين مطوّرين من صاروخ “ريفليكس”، وهما: “إنفار” و”إنفار إم”.

ويتميز هذان النموذجان بالذيل المزدوج وقدرة أكبر على اختراق الدروع. وقام المهندسون الروس بتصنيع نماذج من هذا الصاروخ تزود برؤوس قتالية حرارية شديدة الانفجار، وكذلك رؤوس متشظية.

شام تايمز

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