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هكذا وصف قائد القوات الاميركية الصين .. اليكم التفاصيل

هكذا وصف قائد القوات الاميركية الصين .. اليكم التفاصيل
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

نعت قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، الصين بـ"القوة الهدامة" في المنطقة، داعيا دول المنطقة إلى بناء قدراتها والعمل سوية لضمان حرية الملاحة البحرية.

العالم - اسيا والباسيفيك 

ونقلت وكالة "رويترز" عن الأميرال هاري هاريس قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، تصريحات خلال مؤتمر أمني برعاية الحكومة الهندية عقد بحضور رئيس الأركان الياباني وقائد القوات البحرية الهندية، قال فيها: "أعتقد أن الصين قوة هدامة في منطقة (المحيط الهندي الهادئ).. إنها السبب وراء نقص الثقة الذي أمضينا الساعة المنقضية نتحدث عنه" في إشارة للمناقشات في المؤتمر.

وأضاف القائد الأمريكي: "وتقول الصين إنه ليست هناك مشكلة في حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وتعارض المحاولات التي تبذل لاستغلال الأمر (ذريعة) للتدخل في شؤون السيادة الصينية ومصالحها الأمنية"

ووفقا للوكالة، فإنه يعرف عن هاريس، بآرائه الحادة عن توسعات الصين في بحر الصين الجنوبي. وتتزايد مخاوف الدول الثلاث، الولايات المتحدة واليابان والهند، بسبب تبني الصين لنهج عسكري يدعم موقفها في المنطقة مما دفعهم للتقارب مع أستراليا.

تجدر الإشارة إلى أن الهند كانت قد أجرت في وقت سابق من اليوم اختبارا للمرة الخامسة، لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "Agni-V"، من جزيرة "عبد الكلام" الواقعة على ساحل الهند الشرقي .

ويمكن للصاروخ الذي يتضمن ثلاث مراحل، حمل رأس حربي نووي لمسافة تزيد على خمسة آلاف كيلومتر، تمكنه على وجه الخصوص، من الوصول إلى المناطق الشمالية من الصين.

المصدر: وكالات

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