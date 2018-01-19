تركيا تعلن انطلاق عملية عفرين وتستعجل التنفذ دون تأخير

العالم - سوريا

وفيما اكد وزير الدفاع التركي في مقابلة مع قناة الخبر التلفزيونية، ان بلاده ليس لديها خيار سوى القضاء على كل العناصر الإرهابية في شمال سوريا، قال: سنواصل المحادثات مع روسيا بشأن هذه العملية.

وأضاف جانيكلي إن تركيا تطور أنظمة أسلحة لمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد هاجم في وقت سابق الخميس، الولايات المتحدة لعدم وفائها بوعودها، قائلا: ان الولايات المتحدة قالت سابقًا إن علاقاتها مع تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي ستنتهي بعد هزيمة "داعش" في الرقة، وأنها ستتوقف عن تقديم الدعم للتنظيم، لكن ذلك لم يتحقق.

واضاف: ان تصريحات وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، بشأن عدم رغبة بلديهما في اتخاذ خطوات تُزعج تركيا، "لم تكن مقنعة".

(رويترز)

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