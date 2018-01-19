البث المباشر
مراسل العالم :سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي و أغلبهم من الجيش السوداني جراء انكسار زحفهم الجديد على مواقع عسكرية في شمال صحراء ميدي بحجة
وزير الداخلية اللبناني يعلن عن نجاح لبنان في زرع قيادي لداعش داخل جسم التنظيم وبدون علمه وتشغيله لصالح الأجهزة الأمنية
رويترز: الشرطة البريطانية تطوق محطة قطار كينغز كروس في لندن للاشتباه برزمة مريبة
جابري انصاري يجري محادثات مع بوغدانوف في موسكو مؤكدا أن مؤتمر سوتشي للحوار السوري يمكن ان يكون متمما لمسار أستانه
متحدث باسم ما يسمى وحدات حماية الشعب الكردية: القوات التركية تقصف عفرين (السورية) من تركيا وتستهدف قرى كردية
رويترز: وزير الدفاع التركي يقول أن عملية عفرين في سوريا بدأت "فعليا" بقصف عبر الحدود
مصادر فلسطينية: إصابة 3 جنود "إسرائيليين" في عملية دهس قرب معبر الكرامة في أريحا بالضفة والاحتلال يعتقل المنفذ
مصادر فلسطينية نقلا عن اعلام الاحتلال: إصابة جندي اسرائيلي بمحاولة دهس قرب أريحا وقوات الاحتلال تحقق في الخلفية
وزير الدفاع التركي: الأمر يتطلب تنفيذ عملية عفرين دون تأخير
وزير الدفاع التركي: أنقرة ليس لديها خيار سوى القضاء على كل العناصر الإرهابية في شمال سوريا

محسن رضائي: سيأتي يوم ننزل فيه العلم الصهيوني من فلسطين

محسن رضائي: سيأتي يوم ننزل فيه العلم الصهيوني من فلسطين
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أنه سيأتي يوم نقوم فيه بإنزال العلم الصهيوني من فلسطين، وإنزال العلم الاميركي من جميع الدول الخاضعة للهيمنة الاميركية.

العالم - إيران

وفي مراسم تأبين أحد الشهداء البارزين في الحرب المفروضة (التي فرضها نظام صدام في ثمانيات القرن الماضي على ايران)، مساء أمس الخميس، أشار محسن رضائي الى وقوع تغيير عظيم في ايران بانتصار الثورة الاسلامية، ومحاولات الاعداء للاصطفاف أمام هذا التغير العظيم، ومازالت المواجهة مستمرة منذ قرابة 40 عاما بين جبهة الحق وجبهة الباطل.

وبيّن أن أعداء الاسلام كانوا منذ البداية لا يغربون باستقرار نظام الجمهورية الاسلامية، مضيفا ان شبابنا وقفوا بأيد خالية امام المدافع والدبابات، واليوم فإنهم ينشرون روح الإيمان والرغبة في الشهادة والإيثار، في العراق وسوريا.

وحذّر رضائي من ان العدو بصدد إطلاق فتنة جديدة ضد ايران من خلال استغلال نقاط الضعف وخاصة المشكلات الاقتصادية، إلا ان الشعب بوعيه ويقظته لم ولن يسمح للأعداء بتنفيذ مخططاتهم ومؤامراتهم، وأشار الى إشعال النار بالعلم الايراني خلال أعمال الشغب الاخيرة، وقال: لتعلم أميركا أننا سنقوم يوما بإنزال العلم الصهيوني من فلسطين، وسننزل العلم الاميركي من جميع الدول الخاضعة لهيمنتها.

وأردف: ان القضية ليست فقط في داخل ايران، إذ أننا نمر بظروف حساسة وهامة، ويريد الاعداء ان يعرقلوا الثورة ويتصدروا لها من خلال المحطة الاقتصادية.

المصدر: وكالة فارس

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

رضائي: ينبغي محاسبة المقصرين في حادثة ناقلة النفط "سانجي"

تصريحات محسن رضائي حول دور اربيل تستند الى الاجهزة الامنية

رضائي:سيناريو احداث ايران الاخيرة خُطط له في اربيل

رضائي: الاستخبارات الايرانية تغلغلت في عمق "داعش"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إيران تدرس الصندوق الاسود لناقلة النفط 'سانجي' بحساسية بالغة

تركيا.. بين طوفان نوح ووثبة الأسد..

وحدات الحماية الكردية: تركيا تقصف عفرين بكثافة

النزاهة تكشف عن آكبر عملية تهريب لسعات ا؛انترنت في العراق

تحذير من مياه حمام السباحة... خطير جدا!

عطوان: القيادة السورية تهدد تركيا وأميركا معا.. ما الذي استفزها؟

دراسة أميركية تكشف المستور الأميركي في جنوب ليبيا

الإمارات تزيل قطر من خارطة للخليج الفارسي بمتحف "اللوفر أبوظبي"

تيلرسون وليس ترامب سيزور لندن الاسبوع المقبل في اطار جولة اوروبية

نصرة للقدس وللأقصى.. جمعة غضب سابعة اليوم

برلماني أردني: سنسحب الثقة من الحكومة إذا وافقت على عودة السفير الإسرائيلي

ماهي العلامات التي تدل على أن كمبيوترك مخترق؟

محامي ضحايا الناتو: نملك أدلة قاطعة على ارتكاب الحلف جرائم حرب في ليبيا

الجيش الليبي يستهدف العصابات المسلحة جنوبي البلاد

بالفيديو.. عمليات الجيش السوري في ريف حلب وادلب وحماه

بالصور: بوتن يغطس في بحيرة متجمدة بسنّ الـ65

بماذا ردت إيطاليا على اتهامها بالتعدي على سيادة ليبيا؟

إصابة 3 جنود "إسرائيليين" بعملية دهس في أريحا

تورط أمراء سعوديين في فضيحة فساد بشركة "1MDB" الماليزية

محسن رضائي: سيأتي يوم ننزل فيه العلم الصهيوني من فلسطين

الأکثر مشاهدة