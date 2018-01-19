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دراسة أميركية تكشف المستور الأميركي في جنوب ليبيا

دراسة أميركية تكشف المستور الأميركي في جنوب ليبيا
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

كشف مركز دراسات أمريكي عن وجود قاعدة عسكرية أمريكية ومركز تدريب تابع للجيش الأمريكي في جنوب ليبيا، تستخدمه القوات الأمريكية كما تزعم في حربها على الإرهاب، حسب المركز.

العالم - العالم الاسلامي

وتحدث معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون الأمريكية عن دراسة أعدها عن الحرب الأمريكية على الإرهاب منذ العام 2001 وحتى اليوم وعن تكاليفها المادية والبشرية وتأثيراتها على الوضع العالمي والعلاقات بين الدول.

وتضمنت الدراسة خارطة للقواعد العسكرية الأمريكية ومراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أو المشاركة في إنشائها حول العالم، ومن بينها قواعد تنتشر في 76 دولة حول العالم من بينها ليبيا.

وأشارت الخريطة التي نشرها معهد واتسن الى وجود قاعدة عسكرية ومركز تدريب في وسط الجنوب الليبي.

المصدر: جريدة الايام الليبية

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