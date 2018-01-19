البث المباشر
مراسل العالم :سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي و أغلبهم من الجيش السوداني جراء انكسار زحفهم الجديد على مواقع عسكرية في شمال صحراء ميدي بحجة
وزير الداخلية اللبناني يعلن عن نجاح لبنان في زرع قيادي لداعش داخل جسم التنظيم وبدون علمه وتشغيله لصالح الأجهزة الأمنية
رويترز: الشرطة البريطانية تطوق محطة قطار كينغز كروس في لندن للاشتباه برزمة مريبة
جابري انصاري يجري محادثات مع بوغدانوف في موسكو مؤكدا أن مؤتمر سوتشي للحوار السوري يمكن ان يكون متمما لمسار أستانه
متحدث باسم ما يسمى وحدات حماية الشعب الكردية: القوات التركية تقصف عفرين (السورية) من تركيا وتستهدف قرى كردية
رويترز: وزير الدفاع التركي يقول أن عملية عفرين في سوريا بدأت "فعليا" بقصف عبر الحدود
مصادر فلسطينية: إصابة 3 جنود "إسرائيليين" في عملية دهس قرب معبر الكرامة في أريحا بالضفة والاحتلال يعتقل المنفذ
مصادر فلسطينية نقلا عن اعلام الاحتلال: إصابة جندي اسرائيلي بمحاولة دهس قرب أريحا وقوات الاحتلال تحقق في الخلفية
وزير الدفاع التركي: الأمر يتطلب تنفيذ عملية عفرين دون تأخير
وزير الدفاع التركي: أنقرة ليس لديها خيار سوى القضاء على كل العناصر الإرهابية في شمال سوريا

الإمارات تزيل قطر من خارطة للخليج الفارسي بمتحف "اللوفر أبوظبي"

الإمارات تزيل قطر من خارطة للخليج الفارسي بمتحف
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

كشف باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن القسم المخصص للأطفال في متحف اللوفر أبوظبي يعرض خريطة للخليج الفارسي خالية من اسم دولة قطر.

العالم ـ قطر

جاء ذلك في مقال لـ "سايمون هندرسون" خبير شؤون الخليج الفارسي في المعهد، نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد تحت عنوان "الخصومة بين الإمارات وقطر في تصاعد".

وذكر هندرسون أنه جرى "حذف قطر تمامًا" من الخريطة المعروضة في قسم الأطفال بالمتحف الذي أقيم بعد الحصول على ترخيص خاص من متحف اللوفر الفرنسي، أحد أشهر متاحف العالم.

وقال هندرسون، "ففي القسم المخصص للأطفال من متحف اللوفر الجديد في أبوظبي، تُعرض خريطة لجنوب الخليج لا تظهر فيها بتاتاً شبه الجزيرة القطرية - وهذا حذفٌ جغرافي ربما يتعارض مع موافقة فرنسا على السماح لأبوظبي باستخدام اسم اللوفر".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، افتتحت الإمارات، متحف اللوفر أبوظبي الملقب بـ"لوفر الصحراء"، بعد 10 سنوات من الكشف عن المشروع الأضخم بين فرنسا والإمارات.

وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح المتحف الذي تجاوزت تكلفة إنشاؤه مليار دولار. واستغرق بناءه 10 سنوات، ويضم نحو 600 عمل فني دائم العرض، بالإضافة إلى 300 عمل أعارتهم فرنسا للمتحف بشكل مؤقت.

وسيقوم 13 متحفًا فرنسيًا على مدى السنوات العشر المقبلة، بإعارة قطع تاريخية وفنية إلى المتحف في الإمارات، ولمدة سنتين كحد أقصى لكل قطعة.

ويمتد المتحف على مساحة تصل إلى 24 ألف متر مربع، وهو من تصميم المهندس المعماري الفرنسي جان نوفل، ويتميز بشعاع النور المستوحى من ظلال أشجار النخيل في أبوظبي، والهدف الأساسي منه أن يكون حلقة الوصل بين الفن الشرقي والغربي.

104

روابط ذات صلة

ماذا كتب المصري منفذ هجوم اللوفر قبل التنفيذ؟

منفذ اعتداء متحف اللوفر مصري جاء من دبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إيران تدرس الصندوق الاسود لناقلة النفط 'سانجي' بحساسية بالغة

تركيا.. بين طوفان نوح ووثبة الأسد..

وحدات الحماية الكردية: تركيا تقصف عفرين بكثافة

النزاهة تكشف عن آكبر عملية تهريب لسعات ا؛انترنت في العراق

تحذير من مياه حمام السباحة... خطير جدا!

عطوان: القيادة السورية تهدد تركيا وأميركا معا.. ما الذي استفزها؟

دراسة أميركية تكشف المستور الأميركي في جنوب ليبيا

الإمارات تزيل قطر من خارطة للخليج الفارسي بمتحف "اللوفر أبوظبي"

تيلرسون وليس ترامب سيزور لندن الاسبوع المقبل في اطار جولة اوروبية

نصرة للقدس وللأقصى.. جمعة غضب سابعة اليوم

برلماني أردني: سنسحب الثقة من الحكومة إذا وافقت على عودة السفير الإسرائيلي

ماهي العلامات التي تدل على أن كمبيوترك مخترق؟

محامي ضحايا الناتو: نملك أدلة قاطعة على ارتكاب الحلف جرائم حرب في ليبيا

الجيش الليبي يستهدف العصابات المسلحة جنوبي البلاد

بالفيديو.. عمليات الجيش السوري في ريف حلب وادلب وحماه

بالصور: بوتن يغطس في بحيرة متجمدة بسنّ الـ65

بماذا ردت إيطاليا على اتهامها بالتعدي على سيادة ليبيا؟

إصابة 3 جنود "إسرائيليين" بعملية دهس في أريحا

تورط أمراء سعوديين في فضيحة فساد بشركة "1MDB" الماليزية

محسن رضائي: سيأتي يوم ننزل فيه العلم الصهيوني من فلسطين

الأکثر مشاهدة