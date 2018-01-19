امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

العالم - إيران

وأضاف آية الله إمامي كاشاني في خطبة صلاة الجمعة بطهران أن قائد الثورة الإسلامية ولدى استقباله المشاركين في الدورة الثالثة عشرة لاتحاد البرلمانات الاسلامية قال مخاطبا لهم "إنكم تطرقتم إلى القضية الميانمارية والكشميرية.. لماذا التزمتم الصمت تجاه القضية البحرينية واليمنية؟"

وتابع: إن هدف جميع الأعداء هو القضاء على الإسلام، لذلك على العالم الإسلامي أن يتحلي بالشجاعة والقوة ووحدة الكلمة والإخلاص. والآن فإن ايران والإسلام غريبان في العالم، فمن جهة الصهاينة يريدون اقتلاع جذوره، ومن جهة أخرى أميركا تقدم الدعم لهم، ومن جهة ثالثة آل سعود الخبثاء يقومون بالتمويل.

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