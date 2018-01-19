إيران تدرس الصندوق الاسود لناقلة النفط 'سانجي' بحساسية بالغة

العالم - إيران

وقال علي رضا ايروش اليوم الجمعة: تابعنا القضايا الحقوقية المرتبطة بفتح الصندوق الاسود بصورة قانونية ونتشاور حاليا مع مستشارينا في هذا المجال .

واشار ايروش الى ان كل الاطراف المعنية بهذه القضية ينبغي ان يقدموا ارائهم حول اسلوب وكيفية دراسة الصندوق الاسود خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام وقال: نحن بدورنا قدمنا ارائنا بعد دراسة جميع الوثائق والمستندات.

واضاف ان ممثلين عن ايران والصين وهونغ كونغ وبنغلادش وبنما يجب ان يتفقوا على موعد واسلوب دراسة الصندوق الاسود لسانجي وقال: نحن حاليا نقوم باجراء مشاورات حول هذا الموضوع.

المصدر: وكالة فارس

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