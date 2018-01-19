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عشرات القتلى لمرتزقة العدوان السعودي بصحراء ميدي

عشرات القتلى لمرتزقة العدوان السعودي بصحراء ميدي
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي أغلبهم من الجيش السوداني، جراء أنكسار زحف لهم على مواقع عسكرية في شمال صحراء ميدي بمحافظة حجة اليمنية.

العالم - مراسلون 

وأوضح مصدر عسكري لمراسلنا أن وحدات القناصة للجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنت من قنص 5 جنود سعوديين خلف قرية حامضة وموقع الشبكة بجيزان.

وأضاف المصدر أن وحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية قد قنصت جنديين سعوديين في رقابة الزور في محور نجران.

وأوضح أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع نهوقة بذات المحور.

إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ الخضراء وقبالة جبال عليب.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية قد دمروا، أمس الخميس، آلية عسكرية كانت محملة بمرتزقة الجيش السعودي بصاروخ موجه قبالة منفذ الخضراء ما أدى لمصرع من كان على متنها من المرتزقة.

ولقي أربعة عسكريين سعوديين مصرعهم برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية خلف قرية حامضة وجنوبها وفي قرية قوى في جيزان.

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