العبادي: علينا ان نحقق الوحدة والاعمار ومحاربة الفساد

العالم - العراق

وقال العبادي خلال احتفالية اقامتها العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية في كربلاء المقدسة، "ابارك للعراقين من ارض الشهادة والتضحية الانتصارات، هذه المسيرة المباركة بتلك الفتوى الشجاعة التي انطلقت لتدعو أبناء العراق لتحرير أرض العراق من الارهاب فكانت القوافل وسالت الدماء للدفاع عن الوطن".

وأضاف العبادي، "لا يجوز ان نضيع نصرنا بفرقتنا، لا يجوز ان تنازع، هذا الخلاف الذي يريده البعض غير مقبول"، مستطرداً بالقول "علينا ان نحقق الوحدة للعمل والبناء والأعمار ومحاربة الفساد".

واعتبر العبادي، ان "الفساد والارهاب توأمان كلاهما يهدم البلد".

من جانب أكد العبادي، أنه سيتم تحقيق الانتصار ضد الفاسدين، وأشار الى ان لا مكان لمن يعرقل المسيرة. وقال "سنحقق الانتصار ضد الفاسدين ولا مكان بيننا لمن يعرقل المسيرة".

ووصل صباح اليوم الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى مدينة كربلاء المقدسة التقى المسؤولين فيها فضلا عن ممثل المرجعية الدينية في المدينة.

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